ألونسو: نحتاج إلى أداء مثالي للفوز على بايرن

شدد تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن على صعوبة مباراة فريقه أمام بايرن ميونيخ.

ويلعب ليفركوزن حامل لقب الد\وري الألماني ضد بايرن ميونيخ غدا السبت في مواجهة مرتقبة ضمن الجولة الخامسة من المسابقة.

وقال ألونسو في مؤتمر صحفي: "نحتاج إلى أداء مثالي حتى نعود لأرضنا بنتيجة إيجابية. بدأ بايرن ميونخ الموسم جيدا، وتمثل مباراة الغد تحديا كبيرا".

وأضاف "يتعين علينا تقديم أفضل مستوياتنا، سواء بالكرة أو بدونها طوال 90 دقيقة. سيبذل بايرن قصارى جهده وعلينا أن نكون مستعدين لذلك".

وشدد "سنبذل قصارى جهدنا، ولكن إذا لم ندافع جيدا، فسيكون من الصعب على اللاعبين الفوز. نريد أن نكون متماسكين ومتسقين. لا نريد أداء متقلبا".

وأتم "يتعين على الفريق أن يكون متماسكا والدفاع معا كفريق واحد. لدينا خطة لعب واضحة، ولا يمكننا أن نكون متساهلين للغاية أوالسماح بوجود فجوات كبيرة".

وأصبح ليفركوزن الموسم الماضي أول فريق ينهي الدوري من دون هزيمة ويتوج باللقب لينهي هيمنة بايرن على اللقب التي امتدت 11 عاما تواليا.

وفاز بايرن متصدر الدوري بكافة مبارياته الأربع هذا الموسم ويتصدر المسابقة برصيد 12 نقطة، متقدما بفارق ثلاث نقاط عن ليفركوزن صاحب المركز الثاني.