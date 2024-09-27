انتهت سوبر جلوب - الأهلي (49)-(15) سيدني الأسترالي.. فوز كاسح

الجمعة، 27 سبتمبر 2024 - 18:27

كتب : FilGoal

الأهلي كرة يد - جامعة سيدني - سوبر جلوب 2024

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد جامعة سيدني الأسترالي في الجولة الأولى للمجموعة الثانية من كأس العالم للأندية 2024 (سوبر جلوب).

وتقام البطولة في العاصمة الإدارية حيث تستضيف مصر النسخة الـ 17 من المسابقة.

وتضم البطولة 9 فرق مقسمة على 3 مجموعات بواقع 3 فرق في كل مجموعة.

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ويتأهل متصدر الترتيب إلى الدور المقبل بالإضافة لأفضل فريق احتل المركز الثاني للمربع الذهبي.

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نهاية اللقاء.. الأهلي يكتسح بنتيجة 49-15

ق 50: 39-12 للأهلي

ق 40: 30-8 للأهلي

ق 36: 27-6 للأهلي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتفوق الأهلي بنتيجة 20-6

ق 25: 18-6 للأهلي

ق 20: 14-4 للأهلي

ق 17: 12-4 للأهلي

ق 10: 7-2 للأهلي

ق 5: 5-2 للأهلي

ق 1: الأهلي يتقدم بالهدف الأول عن طريق أحمد خيري في الثانية 45

بداية اللقاء

الأهلي كرة يد سوبر جلوب 2024 كأس العالم للأندية لكرة اليد 2024 - سوبر جلوب
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