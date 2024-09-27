كرة يد- الخليج يكتسح كاليفورنيا بفارق 23 هدفا في افتتاح كأس العالم للأندية 2024

انتصر الخليج السعودي على كاليفورنيا إيجلز الأمريكي في افتتاح كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" 2024.

وتقام البطولة في العاصمة الإدارية الجديدة، إذ تستضيف مصر النسخة الحالية من البطولة.

وانتصر الفريق السعودي بطل آسيا بنتيجة 48-25 على بطل أمريكا الشمالية.

وتفوق الخليج بنتيجة 22-16 في الشوط الأول، واكتسح خصمه في الشوط الثاني بنتيجة 26-9.

وسيلتقي كاليفورنيا إيجلز مع ماجديبورج الألماني غدا السبت في الجولة الثانية، فيما سيواجه الفريق الألماني الخليج يوم الأحد.

وتضم البطولة 9 فرق مقسمة على 3 مجموعات بواقع 3 فرق في كل مجموعة.

ويتأهل متصدر الترتيب إلى الدور المقبل بالإضافة لأفضل فريق احتل المركز الثاني للمربع الذهبي.

وجاءت قرعة البطولة

المجموعة الأولى: فيزبريم المجري - الزمالك - توباتي البرازيلي.

المجموعة الثانية: برشلونة الإسباني - الأهلي - جامعة سيدني الأسترالي.

المجموعة الثالثة: ماجديبورج الألماني - الخليج السعودي - كاليفورنا إيجلز الأمريكي.

ويعد برشلونة الإسباني الأكثر تتويجا باللقب برصيد 5 ألقاب، فيما فاز ماجديبورج الألماني بلقب آخر 4 نسخ.

ويعد الأهلي صاحب أفضل مشاركة مصرية باحتلال المركز الثاني في البطولة التي أقيمت في مصر عام 2007.

وسبق أن احتل الزمالك المركز الثالث في نسخة 2010 والتي استضافتها قطر.