تشكيل النصر - عودة رونالدو وغياب بروزوفيتش أمام الوحدة في الدوري السعودي

عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى تشكيل النصر الأساسي خلال مواجهة الوحدة بالدوري السعودي.

ويلعب النصر أمام الوحدة بعد قليل ضمن الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

رونالدو عاد لتشكيل النصر بعدما غاب عن مواجهة الحزم في دور الـ32 من كاس ملك السعودية، التي حسمها النصر بهدفين مقابل هدف.

فيما يغيب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش عن تشكيل النصر أمام الوحدة بسبب الإصابة.

وأعلن ستيفانو بيولي تشكيل النصر لمواجهة الوحدة كالتالي:

حراسة المرمى: بينتو ماتيوس

الدفاع: سلطان الغنام – محمد سيماكان – إيمريك لابورت – سالم النجدي

الوسط: عبد الله الخيبري – أوتافيو – ويسلي

الهجوم: أنجيلو – كريستيانو رونالدو – ساديو ماني.

النصر استعاد توازنه خلال الدوري السعودي عقب الفوز على الاتفاق 3-0 ضمن الجولة الرابعة من المسابقة.

فيما يعاني الوحدة من تراجع النتائج وتلقى هزيمة قاسية على يد الوحدة بنتيجة 7-1.

ويحتل النصر المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 8 نقاط.

فيما يتواجد الوحدة المركز 14 برصيد 4 نقاط.