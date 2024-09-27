مؤتمر فليك عن - إلزامية "طرد" فينيسيوس وإندريك.. وإيجابية الإراحة من التدريبات

الجمعة، 27 سبتمبر 2024 - 16:58

كتب : FilGoal

هانز فليك

تحدث هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة عن لقطتي فينيسيوس جونيور وإندريك ثنائي ريال مدريد في مباراة ديبورتيفو ألافيس.

وانتشرت آراء أن فينيسيوس وإندريك كان يجب طردهما بسبب ضرب المنافس.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه أوساسونا في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإسباني السبت المقبل.

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وقال المدرب الألماني خلال المؤتمر الصحفي: "يمكنك إخبار جول كوندي أن عليه أخذ راحة، هو لاعب مذهل لأنه يتدرب بعد المباريات وهذا شيء لا يصدق، يتمتع بالاحترافية ويعتني بجسده ويسعى لتطوير ذاته".

وأضاف "إلزامية طرد فينيسيوس جونيور وإندريك ضد ديبورتيفو ألافيس؟ أنا أركز على لاعبي فريقي فقط، لا أضع تركيزي على ريال مدريد أو أتليتكو مدريد، أريد الفوز على أوساسونا".

وأكمل "من الجيد في بعض الأوقات أن تترك اللاعب بدون تدريب على أرض الملعب، وهذا حدث لرافينيا الذي لم يتدرب اليوم الجمعة، سنقيم الأمور وإذا سارت الأمور على ما يرام فهو جاهز للعب".

وأنهى حديثه قائلا: "فرينكي دي يونج قريب من العودة، لكن سيحصل على راحة السبت القادم بسبب تدريبه كثيرا".

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة 21 نقطة.

بينما يأتي أوساسونا في المركز السابع برصيد 11 نقطة.

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