مؤتمر أرتيتا: الآراء السلبية تخبرك مدى التوقعات بشأننا.. وسعيد بالتعامل مع الإصابات

أخذ ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال الانتقادات لفريقه بعد مواجهة مانشستر سيتي في طريق إيجابي أن ذلك بسبب التوقعات إذ أن أرسنال بات منافسا حقيقيا على بطولة الدوري.

ويستعد أرسنال لمواجهة منافسه ليستر سيتي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "يجب أن ننتظر 24 ساعة أخرى لنرى حالة ديفيد رايا".

وأضاف "يورين تيمبر شارك في جزء من المران وسنرى إذا سأضمه إلى قائمة الفريق".

وأكمل "من المبكر أن يشارك ميكيل ميرينو ضد ليستر، عندما يكون مستعدا ومتعافيا من الإصابة بشكل كامل سيلعب".

وتابع "تعامل الفريق بشكل جيد للغاية مع إصابة مارتن أوديجارد وأنا سعيد بالطريقة التي خرجنا بها من هذا الموقف، والأمر كذلك مع جميع المصابين".

وشدد "سمعت الكثير من الآراء الإيجابية، إذا تلقينا انتقادات سلبية بشأن موقفنا وما مررنا به خلال المباريات القليلة الماضية، فهذا يخبرك عن مدى التوقعات".

وأنهى حديثه قائلا: "ميرينو سيجلب لنا طريقة لعب كرة قدم بالعقل لا تصدق، إنه ذكي للغاية في اتخاذ القرارات واستغلال المساحات".

ويحتل أرسنال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 11 نقطة.

ويأتي ليستر سيتي في المركز الـ15 برصيد 3 نقاط.