مؤتمر أرتيتا: الآراء السلبية تخبرك مدى التوقعات بشأننا.. وسعيد بالتعامل مع الإصابات

الجمعة، 27 سبتمبر 2024 - 16:10

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا - أرسنال

أخذ ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال الانتقادات لفريقه بعد مواجهة مانشستر سيتي في طريق إيجابي أن ذلك بسبب التوقعات إذ أن أرسنال بات منافسا حقيقيا على بطولة الدوري.

ويستعد أرسنال لمواجهة منافسه ليستر سيتي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "يجب أن ننتظر 24 ساعة أخرى لنرى حالة ديفيد رايا".

أخبار متعلقة:
رومانو: إنتر يتوصل لاتفاق لتجديد عقد دومفريس سسكا موسكو يتعاقد مع بيانيتش خبر في الجول – أحمد الغندور حكما لمباراة جنوب السودان ضد أوغندا في تصفيات أمم إفريقيا السوبر الإفريقي - محاضرة فنية أخيرة لـ جوميز.. وموعد تحرك الزمالك للملعب

وأضاف "يورين تيمبر شارك في جزء من المران وسنرى إذا سأضمه إلى قائمة الفريق".

وأكمل "من المبكر أن يشارك ميكيل ميرينو ضد ليستر، عندما يكون مستعدا ومتعافيا من الإصابة بشكل كامل سيلعب".

وتابع "تعامل الفريق بشكل جيد للغاية مع إصابة مارتن أوديجارد وأنا سعيد بالطريقة التي خرجنا بها من هذا الموقف، والأمر كذلك مع جميع المصابين".

وشدد "سمعت الكثير من الآراء الإيجابية، إذا تلقينا انتقادات سلبية بشأن موقفنا وما مررنا به خلال المباريات القليلة الماضية، فهذا يخبرك عن مدى التوقعات".

وأنهى حديثه قائلا: "ميرينو سيجلب لنا طريقة لعب كرة قدم بالعقل لا تصدق، إنه ذكي للغاية في اتخاذ القرارات واستغلال المساحات".

ويحتل أرسنال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 11 نقطة.

ويأتي ليستر سيتي في المركز الـ15 برصيد 3 نقاط.

الدوري الإنجليزي أرسنال ميكيل أرتيتا ميكيل ميرينو
نرشح لكم
مؤتمر فليك عن - إلزامية "طرد" فينيسيوس وإندريك.. وإيجابية الإراحة من التدريبات نهاية موسم رودري مع مانشستر سيتي رومانو: إنتر يتوصل لاتفاق لتجديد عقد دومفريس سسكا موسكو يتعاقد مع بيانيتش تين هاج يتحدث عن عدم تسجيل برونو حتى الآن إنياكي: نيكو ويليامز اتخذ القرار الأفضل في الصيف الماضي ليفاندوفسكي: لامين جمال أفضل جناح في العالم ولكن هناك أمور أخرى أكثر أهمية مدير يوفنتوس: من المحزن رحيل كالافيوري خارج إيطاليا.. وكييزا كان خارج المشروع
أخر الأخبار
كرة يد- الخليج يكتسح كاليفورنيا بفارق 23 هدفا في افتتاح كأس العالم للأندية 2024 18 دقيقة | كرة يد
تشكيل النصر - عودة رونالدو وغياب بروزوفيتش أمام الوحدة في الدوري السعودي 24 دقيقة | سعودي في الجول
مؤتمر فليك عن - إلزامية "طرد" فينيسيوس وإندريك.. وإيجابية الإراحة من التدريبات ساعة | الكرة الأوروبية
الرياضية السعودية: فيتوريا يوافق على تدريب الأهلي ساعة | سعودي في الجول
نهاية موسم رودري مع مانشستر سيتي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر أرتيتا: الآراء السلبية تخبرك مدى التوقعات بشأننا.. وسعيد بالتعامل مع الإصابات 2 ساعة | الكرة الأوروبية
رومانو: إنتر يتوصل لاتفاق لتجديد عقد دومفريس 3 ساعة | الكرة الأوروبية
سسكا موسكو يتعاقد مع بيانيتش 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمام أنظار عبد المنعم.. نيس يسحق سانت إيتيان بثمانية أهداف 2 بعد اعتزاله.. رسالة مؤثرة من أحمد فتحي لجمهور الأهلي 3 هندريك: تلقيت تهديدات يومية مع الأهلي.. وفترتي معه كلفتني الكثير 4 محاميهم يكشف مستجدات زيارة فتوح لأسرة الضحية.. وموقف شكوى التوأم ضد المصري