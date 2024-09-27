رومانو: إنتر يتوصل لاتفاق لتجديد عقد دومفريس

توصل نادي إنتر ميلان إلى اتفاق مع دينزل دومفريس لاعب الفريق على تجديد عقده.

وينتهي عقد اللاعب الهولندي مع إنتر في صيف 2025.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن النيراتزوري اتفق مع دومفريس على تجديد عقده حتى 2028 والتوقيع سيتم خلال الأيام المقبلة.

وحصل دومفريس على 6 بطولات مع إنتر بواقع مرة الدوري الإيطالي، و3 مرات السوبر الإيطالي ومرتين كأس إيطاليا.

وتعاقد إنتر مع اللاعب البالغ من العمر 28 عاما في صيف 2021 مقابل 14 مليون يورو قادما من بي إس في أيندهوفن.

وجاء التعاقد مع دومفريس بسبب بيع أشرف حكيمي وقتها إلى باريس سان جيرمان مقابل 68 مليون يورو.

واضطر إنتر إلى بيع حكيمي إلى باريس سان جيرمان بسبب المشاكل المادية التي مر بها النادي وقتها جراء وباء كورونا والخسائر المادي التي استمرت لوقتها.

ولعب دومفريس مع إنتر 137 مباراة وسجل 12 هدف وصنع 20 آخرين.