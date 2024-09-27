سسكا موسكو يتعاقد مع بيانيتش

أعلن نادي سسكا موسكو التعاقد مع ميراليم بيانيتش في صفقة انتقال حر.

ميراليم بيانيتش النادي : سيسكا موسكو سيسكا موسكو

وأوضح النادي أن التعاقد لمدة موسم واحد فقط.

وانتهى عقد اللاعب البوسني مع الشارقة الإماراتي في الصيف الإماراتي.

ولعب بيانيتش مع الشارقة 61 مباراة وتمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة 16 آخرين.

وحصل بيانيتش مع الشارقة على كأس رئيس الدولة الإماراتي وكأس الإمارات وكأس رابطة الأندية.

اللاعب البالغ من العمر 34 عاما انضم إلى برشلونة في 2020 قادما من يوفنتوس مقابل 60 مليون يورو.

وسبق لـ بيانيتش أن لعب لـ ميتز وأوليمبيك ليون في فرنسا، ثم انتقل إلى إيطاليا من بوابة روما وبعدها تألق مع يوفنتوس.

وشارك بيانيتش 115 مباراة دولية مع منتخب البوسنة والهرسك، سجل خلالها 17 مباراة.

وتعتبر الفترة الأفضل لبيانيتش هي مع يوفنتوس إذ توج بـ7 ألقاب.

وحصل بيانيتش مع يوفنتوس على 4 مرات الدوري الإيطالي، ومرتين كأس إيطاليا ومرة واحدة فقط السوبر الإيطالي.

وانتقل بيانيتش إلى برشلونة مقابل 60 مليون يورو في صيف 2020 في صفقة مثيرة للجدل أدت إلى عقوبة يوفنتوس بسبب التلاعب في الميزانية بجانب صفقات أخرى.