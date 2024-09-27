سسكا موسكو يتعاقد مع بيانيتش

الجمعة، 27 سبتمبر 2024 - 15:03

كتب : FilGoal

ميراليم بيانيتش

أعلن نادي سسكا موسكو التعاقد مع ميراليم بيانيتش في صفقة انتقال حر.

ميراليم بيانيتش

النادي : سيسكا موسكو

سيسكا موسكو

وأوضح النادي أن التعاقد لمدة موسم واحد فقط.

وانتهى عقد اللاعب البوسني مع الشارقة الإماراتي في الصيف الإماراتي.

ولعب بيانيتش مع الشارقة 61 مباراة وتمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة 16 آخرين.

وحصل بيانيتش مع الشارقة على كأس رئيس الدولة الإماراتي وكأس الإمارات وكأس رابطة الأندية.

اللاعب البالغ من العمر 34 عاما انضم إلى برشلونة في 2020 قادما من يوفنتوس مقابل 60 مليون يورو.

وسبق لـ بيانيتش أن لعب لـ ميتز وأوليمبيك ليون في فرنسا، ثم انتقل إلى إيطاليا من بوابة روما وبعدها تألق مع يوفنتوس.

وشارك بيانيتش 115 مباراة دولية مع منتخب البوسنة والهرسك، سجل خلالها 17 مباراة.

وتعتبر الفترة الأفضل لبيانيتش هي مع يوفنتوس إذ توج بـ7 ألقاب.

وحصل بيانيتش مع يوفنتوس على 4 مرات الدوري الإيطالي، ومرتين كأس إيطاليا ومرة واحدة فقط السوبر الإيطالي.

وانتقل بيانيتش إلى برشلونة مقابل 60 مليون يورو في صيف 2020 في صفقة مثيرة للجدل أدت إلى عقوبة يوفنتوس بسبب التلاعب في الميزانية بجانب صفقات أخرى.

ميركاتو ميراليم بيايتش برشلونة الشارقة يوفنتوس سسكا موسكو
نرشح لكم
توتنام مهدد بالحرمان من سون أمام مانشستر يونايتد مؤتمر تين هاج: هذه مشكلة يونايتد الحالية.. وأثق في عودة برونو ألونسو: نحتاج إلى أداء مثالي للفوز على بايرن مؤتمر فليك عن - إلزامية "طرد" فينيسيوس وإندريك.. وإيجابية الإراحة من التدريبات نهاية موسم رودري مع مانشستر سيتي مؤتمر أرتيتا: الآراء السلبية تخبرك مدى التوقعات بشأننا.. وسعيد بالتعامل مع الإصابات رومانو: إنتر يتوصل لاتفاق لتجديد عقد دومفريس تين هاج يتحدث عن عدم تسجيل برونو حتى الآن
أخر الأخبار
بمشاركة عبد القادر.. بن مالانجو يخطف نقطة قاتلة لقطر من أم صلال 4 دقيقة | المحترفون
مباشر سوبر جلوب - الزمالك (0)-(0) توباتي البرازيلي 5 دقيقة | كرة يد
كما انفرد في الجول.. الاتحاد السكندري يضم النيجيري أبيه 10 دقيقة | الدوري المصري
السوبر الإفريقي - "حناجرنا أبدا لن تصمت".. شاهد دخلة جمهور الزمالك أمام الأهلي 14 دقيقة | كأس السوبر الإفريقي
جوميز: المباراة صعبة للفريقين وستحسمها التفاصيل الصغيرة 15 دقيقة | الكرة الإفريقية
كولر: الزمالك منافس قوي.. لكني متفائل بالحصول على السوبر 25 دقيقة | كأس السوبر الإفريقي
كرة يد – بفارق 34 هدفا.. الأهلي يكتسح سيدني الأسترالي في كأس العالم للأندية 2024 40 دقيقة | كرة يد
مباشر السوبر الإفريقي – الأهلي ضد الزمالك 41 دقيقة | كأس السوبر الإفريقي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمام أنظار عبد المنعم.. نيس يسحق سانت إيتيان بثمانية أهداف 2 موعد والقنوات الناقلة والمعلقين.. تفاصيل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك 3 بعد اعتزاله.. رسالة مؤثرة من أحمد فتحي لجمهور الأهلي 4 هندريك: تلقيت تهديدات يومية مع الأهلي.. وفترتي معه كلفتني الكثير