السوبر الإفريقي - محاضرة فنية أخيرة لـ جوميز.. وموعد تحرك الزمالك للملعب

يُلقي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك، محاضرة فنية للاعبين في تمام الثالثة عصر اليوم الجمعة، بمقر إقامة الفريق بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.

ويلتقي الزمالك أمام الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي، التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.

ويشرح جوميز خلال المحاضرة بعض الجوانب الفنية والخططية لتنفيذها في مباراة السوبر، وسيمنح اللاعبين تعليمات خاصة بأدوارهم في الملعب وطريقة اللعب في اللقاء.

واختتم الزمالك تدريباته مساء الخميس، على ملعب نادي الشباب السعودي استعداداً لمواجهة الأهلي.

وتتحرك حافلة الفريق من فندق الإقامة إلى ملعب المملكة أرينا في السابعة مساءً، قبل المباراة بساعتين.

يأتي ذلك بناء على التعليمات المقررة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خلال الاجتماع الفني قبل المباراة، من أجل الوصول في المواعيد المحددة قبل اللقاء.

وقرر جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك، استبعاد محمد صبحي حارس مرمى الفريق، من مباراة السوبر بعد شكواه من إصابة عضلية خلال الساعات الأخيرة.

وجاءت قائمة الزمالك المسافرة إلى السعودية كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي - محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود – محمد حمدي – محمود بنتايك.

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو" – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم : سيف الجزيري – عمر فرج – حسام أشرف - ناصر منسي.

ويتواجد الونش في القائمة المسافرة إلى السعودية لمواصلة برنامجه التأهيلي مع الفريق ومساندة زملائه في اللقاء.

وتعد تلك هي المباراة الأولى على ملعب المملكة أرينا بعد تجديد الملعب وسيكون بطاقة استيعابية بنسبة 95% بحضور 25 ألف مشجع.

يذكر أن الأهلي هو بطل دوري أبطال إفريقيا، بينما الزمالك هو بطل كأس الكونفدرالية.

وكانت النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وانتصر اتحاد العاصمة الجزائري على الأهلي بنتيجة 1-0.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر الإفريقي برصيد 8 ألقاب ويليه الزمالك برصيد 4 ألقاب.

وخسر الأهلي لقب السوبر ثلاث مرات من قبل بينما خسره الزمالك مرة واحدة فقط.

قبل أيام، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف نفاد تذاكر مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك بملعب المملكة أرينا.

وقال كاف عبر موقعه الرسمي: "نفاد تذاكر نهائي كأس السوبر الإفريقي 2024 بين الأهلي والزمالك المقرر إقامته في الرياض بالسعودية في أقل من 24 ساعة من طرح التذاكر للبيع".

وتذاع المباراة عبر قنوات إم بي سي مصر 1، وإم بي سي مصر 2، وبي إن سبورتس المفتوحة.