تين هاج يتحدث عن عدم تسجيل برونو حتى الآن

الجمعة، 27 سبتمبر 2024 - 14:22

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد

تحدث إريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد عن عدم تسجيل برونو فيرنانديز لاعب الفريق حتى الآن.

برونو فيرنانديز

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وقال المدرب الهولندي للصحفيين: "سيعود برونو فيرنانديز مرة أخرى ويستعيد مستواه، أنا مقتنع أنه سيفعل ذلك بشكل حتمي".

واختتم "برونو يصنع الفرص بالفعل لكنه سيمرر تمريرات حاسمة، وسيسجل الأهداف بنسبة 100% ويعتبر الأمر مسألة وقت فقط".

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ولعب البرتغالي 8 مباريات في جميع البطولات بعدد دقائق 647 دقيقة ولم يسجل أي هدف حتى الآن، ولكن صنع 4 أهداف.

وبدأ مانشستر يونايتد مشواره في الدوري الأوروبي بتعادل مخيب أمام تفينتي في الجولة الأولى على ملعب أولد ترافورد.

وتقدم أصحاب الأرض عن طريق كريستيان إريكسن، فيما سجل سام لامرز هدف التعادل للضيوف.

وأصبح تفينتي ثالث فريق هولندي يعود من أولد ترافورد بنتيجة إيجابية بعد أياكس في 2012 (فاز 2-1) وإيندهوفن في 2015 (تعادل 0-0).

ولا يزال مانشستر يونايتد يبحث عن فوزه الأوروبي، إذ حقق فوزا وحيدا في آخر 9 مباريات أوروبية خاضها.

وتقام البطولة بنظام جديد، حيث تتواجد جميع الفرق الـ 36 في مجموعة واحدة.

ويتأهل أول 8 في الترتيب مباشرة لدور الـ 16، فيما تتنافس الفرق من المركز 9 لـ 24 في مرحلة الملحق لاستكمال الفرق المتأهلة لدور الـ 16.

وتقاسم الفريقان المركزين التاسع والعاشر بشكل مؤقت لحين نهاية باقي مباريات الجولة.

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