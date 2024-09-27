خبر في الجول.. استبعاد محمد صبحي من مباراة السوبر الإفريقي بسبب الإصابة

قرر جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك، استبعاد محمد صبحي حارس مرمى الفريق، من مباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي.

ويلتقي الزمالك أمام الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي، التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.

وعلم FilGoal.com أن صبحي شكا من إصابة عضلية خلال الساعات الأخيرة ليتقرر استبعاده من المباراة.

وتضم قائمة الزمالك حارس آخرين وهما محمد عواد، ومحمود الشناوي.

وجاءت قائمة الزمالك المسافرة إلى السعودية كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي - محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود – محمد حمدي – محمود بنتايك.

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو" – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم : سيف الجزيري – عمر فرج – حسام أشرف - ناصر منسي.

ويتواجد الونش في القائمة المسافرة إلى السعودية لمواصلة برنامجه التأهيلي مع الفريق ومساندة زملائه في اللقاء.

وتعد تلك هي المباراة الأولى على ملعب المملكة أرينا بعد تجديد الملعب وسيكون بطاقة استيعابية بنسبة 95% بحضور 25 ألف مشجع.

يذكر أن الأهلي هو بطل دوري أبطال إفريقيا، بينما الزمالك هو بطل كأس الكونفدرالية.

وكانت النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وانتصر اتحاد العاصمة الجزائري على الأهلي بنتيجة 1-0.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر الإفريقي برصيد 8 ألقاب ويليه الزمالك برصيد 4 ألقاب.

وخسر الأهلي لقب السوبر ثلاث مرات من قبل بينما خسره الزمالك مرة واحدة فقط.