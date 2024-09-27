إنياكي: نيكو ويليامز اتخذ القرار الأفضل في الصيف الماضي

يرى إنياكي ويليامز لاعب أتلتيك بلباو أن شقيقه نيكو قد اتخذ القرار الأفضل بالنسبة له خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال إنياكي لصحيفة آس: "نيكو ويليامز لا يشعر بأي ندم بسبب قراره بالبقاء في أتلتيك بلباو، بل ويقول إنه كان أفضل قرار بالنسبة له".

واختتم "نيكو ويليامز سعيد للغاية في بلباو وآمل أن نتمكن من الاستمرار في اللعب معا لأطول فترة ممكنة".

ودخل برشلونة في مفاوضات مع اللاعب البالغ من العمر 22 عاما في الصيف الماضي وكان السبيل الوحيد للتعاقد معه هو دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي الباسكي.

ولكن النادي الكتالوني فضل في النهاية التعاقد مع داني أولمو من لايبزيج.

وقال ديكو المدير الرياضي لبرشلونة في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو في وقت سابق: "كنا بحاجة إلى جناح عالي المستوى، وكان لدينا بالفعل فيران توريس ورافينيا وأنس وفاتي الذي كان جيدا جدا خلال فترة التحضير للموسم لكنه تعرض لإصابة، وأيضا لدينا لاعبين يمكنهم اللعب في مركز الجناح كأولمو".

واختتم "في النهاية أولمو يمكنه أن يعطيك المزيد من الخيارات، هذا لا يعني أننا لم نتحدث مع النادي أو اللاعب ولكن كان لدينا أولويات ولم يكن من ضمنها التعاقد مع جناح آخر".

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة 21 نقطة.

ويواجه برشلونة منافسه أوساسونا في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإسباني يوم السبت المقبل.