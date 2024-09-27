ليفاندوفسكي: لامين جمال أفضل جناح في العالم ولكن هناك أمور أخرى أكثر أهمية

الجمعة، 27 سبتمبر 2024 - 12:38

كتب : FilGoal

لامين جمال وروبرت ليفاندوفسكي

أقر روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة أن زميله في الفريق لامين جمال هو أفضل جناح في العالم، ولكن شرح بعض الأمور الاخرى أكثر أهمية حسب وجهة نظره.

وقال ليفاندوفسكي لموقع بليتشر ريبورت: "أرى لامين جمال أفضل جناح في العالم، لكن مسيرة لاعب كرة القدم طويلة للغاية، في بعض الأحيان ليس من المهم أن تبدأ بشكل جيد، لكن الأكثر أهمية هو كيفية الانتهاء".

وأضاف "جمال يبلغ من العمر 17 عاما وعليه أن يفكر في السنوات العشر أو الخمس عشرة المقبلة وليس فقط سنتين أو ثلاث سنوات، وأتمنى أن محيطه يقول له ذلك".

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وأكمل "أرى أن الجيل الجديد أمامه تحديات كبيرة بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، في يوم ما أنت بطل خارق، لكن في اليوم التالي يتم الهجوم عليك".

وأنهى حديثه قائلا: "أتمنى له مسيرة جيدة، هو قوي للغاية، لكن ليس من المهم ما يقوله الناس الآن، الأكثر أهمية ما سيقولونه فيما بعد".

وشارك جمال مع برشلونة في 8 مباريات خلال الموسم الجاري وسجل 4 أهداف وصنع 5 آخرين.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة 21 نقطة.

ويواجه برشلونة منافسه أوساسونا في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإسباني يوم السبت المقبل.

لامين جمال روبرت ليفاندوفسكي الدوري الإسباني برشلونة
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