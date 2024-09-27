مدير يوفنتوس: من المحزن رحيل كالافيوري خارج إيطاليا.. وكييزا كان خارج المشروع

عبر كريستيانو جيونتولي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس عن حزنه بسبب رحيل ريكاردو كالافيوري لاعب بولونيا السابق من الدوري الإيطالي.

وقال الإيطالي لصحيفة كورييري ديلو سبورت: "كنا واضحين مع فيديريكو كييزا، إنه لم يعد جزءا من مشروعنا".

وأضاف "وجدنا أفضل حل ممكن لجميع الأطراف وأتمنى له كل التوفيق في ليفربول".

وأكمل "من المحزن عدم القدرة على الاحتفاظ بريكاردو كالافيوري في الدوري الإيطالي".

وأنهى حديثه قائلا: "رحيله خارج إيطاليا يعد خبرا سيئا ليس فقط بالنسبة لنا لأننا أردناه، لكن فقدانه شيء سلبي للدوري بشكل عام".

وكان البيانكونيري قريبا من الاتفاق مع كالافيوري وكذلك الأمور المادية مع ناديه بولونيا، لكن تألقه مع منتخب إيطاليا في بطولة يورو 2024، جعل أرسنال بقدراته المادية الأكبر يحسم الصفقة في الصيف الماضي.

وعلى الجانب الآخر كان تياجو موتا المدير الفني ليوفنتوس واضحا أنه لا يريد كييزا ولذلك رحل صوب ليفربول مقابل 12 مليون يورو.

وبالتالي رحل الثنائي خارج الدوري الإيطالي إلى الدوري الإنجليزي.

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع برصيد 9 نقاط في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

ومن المقرر أن يواجه منافسه جنوى في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.