مدير يوفنتوس: من المحزن رحيل كالافيوري خارج إيطاليا.. وكييزا كان خارج المشروع

الجمعة، 27 سبتمبر 2024 - 12:01

كتب : FilGoal

أرسنال - مانشستر سيتي - كالافيوري

عبر كريستيانو جيونتولي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس عن حزنه بسبب رحيل ريكاردو كالافيوري لاعب بولونيا السابق من الدوري الإيطالي.

وقال الإيطالي لصحيفة كورييري ديلو سبورت: "كنا واضحين مع فيديريكو كييزا، إنه لم يعد جزءا من مشروعنا".

وأضاف "وجدنا أفضل حل ممكن لجميع الأطراف وأتمنى له كل التوفيق في ليفربول".

أخبار متعلقة:
موعد والقنوات الناقلة والمعلقين.. تفاصيل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك أديبايور: أحقق حلم طفولتي بمشاهدة الزمالك.. وسمعت عنه قصص عظيمة منذ الصغر مواعيد مباريات اليوم 27 سبتمبر.. القمة في السوبر الإفريقي ومونديال الأندية لليد الهلال السوداني يكتسح برباعية في مشاركته الأولى بـ الدوري الموريتاني

وأكمل "من المحزن عدم القدرة على الاحتفاظ بريكاردو كالافيوري في الدوري الإيطالي".

وأنهى حديثه قائلا: "رحيله خارج إيطاليا يعد خبرا سيئا ليس فقط بالنسبة لنا لأننا أردناه، لكن فقدانه شيء سلبي للدوري بشكل عام".

وكان البيانكونيري قريبا من الاتفاق مع كالافيوري وكذلك الأمور المادية مع ناديه بولونيا، لكن تألقه مع منتخب إيطاليا في بطولة يورو 2024، جعل أرسنال بقدراته المادية الأكبر يحسم الصفقة في الصيف الماضي.

وعلى الجانب الآخر كان تياجو موتا المدير الفني ليوفنتوس واضحا أنه لا يريد كييزا ولذلك رحل صوب ليفربول مقابل 12 مليون يورو.

وبالتالي رحل الثنائي خارج الدوري الإيطالي إلى الدوري الإنجليزي.

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع برصيد 9 نقاط في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

ومن المقرر أن يواجه منافسه جنوى في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

الدوري الإيطالي الدوري الإنجليزي يوفنتوس كالافيوري إيطاليا فيديريكو كييزا ليفربول
نرشح لكم
رومانو: إنتر يتوصل لاتفاق لتجديد عقد دومفريس سيسكا موسكو يتعاقد مع بيانيتش تين هاج يتحدث عن عدم تسجيل برونو حتى الآن إنياكي: نيكو ويليامز اتخذ القرار الأفضل في الصيف الماضي ليفاندوفسكي: لامين جمال أفضل جناح في العالم ولكن هناك أمور أخرى أكثر أهمية الدوري الأوروبي - ظهور سعود الأول وفوز مورينيو.. وتوتنام يفتتح المسيرة بثلاثية رغم الطرد قبل ديربي مدريد - ألفاريز يمنح أتليتكو فوزا قاتلا أمام سيلتا فيجو هدفان قاتلان.. فرانكفورت يسقط في فخ التعادل أمام بلزن بمشاركة كاملة لـ مرموش
أخر الأخبار
رومانو: إنتر يتوصل لاتفاق لتجديد عقد دومفريس 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
سيسكا موسكو يتعاقد مع بيانيتش 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – أحمد الغندور حكما لمباراة جنوب السودان ضد أوغندا في تصفيات أمم إفريقيا 44 دقيقة | الكرة الإفريقية
السوبر الإفريقي - محاضرة فنية أخيرة لـ جوميز.. وموعد تحرك الزمالك للملعب 56 دقيقة | الكرة المصرية
تين هاج يتحدث عن عدم تسجيل برونو حتى الآن ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول.. استبعاد محمد صبحي من مباراة السوبر الإفريقي بسبب الإصابة 2 ساعة | الكرة المصرية
إنياكي: نيكو ويليامز اتخذ القرار الأفضل في الصيف الماضي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
ليفاندوفسكي: لامين جمال أفضل جناح في العالم ولكن هناك أمور أخرى أكثر أهمية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمام أنظار عبد المنعم.. نيس يسحق سانت إيتيان بثمانية أهداف 2 بعد اعتزاله.. رسالة مؤثرة من أحمد فتحي لجمهور الأهلي 3 هندريك: تلقيت تهديدات يومية مع الأهلي.. وفترتي معه كلفتني الكثير 4 محاميهم يكشف مستجدات زيارة فتوح لأسرة الضحية.. وموقف شكوى التوأم ضد المصري