موعد والقنوات الناقلة والمعلقين.. تفاصيل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك

تقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في بطولة كأس السوبر الإفريقي مساء اليوم الجمعة، على ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.

المباراة تقام في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وتذاع المباراة عبر قناتي إم بي سي مصر 1، وإم بي سي مصر 2، وبي إن سبورتس المفتوحة.

الاستوديو التحليلي لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك على قناة بي ان سبورتس المفتوحة، والذي يقدمه سعدون الكواري يضم:

- وائل جمعة

- طارق الجلاهمة

- هيثم فاروق

- والمباراة من تعليق عصام الشوالي

الاستوديو التحليلي لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك على قناة إم بي سي مصر، والذي يقدمه إبراهيم فايق يضم:

استوديو افتتاحي:

- إسماعيل يوسف

- سيد عبد الحفيظ

- محمد بركات

- البرازيلي فيليبي سكولاري

الاستوديو السابق للمباراة:

- البرازيلي ريكاردو كاكا

- الفرنسي باتريك فييرا

- أحمد عز

- تامر بدوي

- أحمد عفيفي

- الإسباني ماتيو لاهوز (المحلل التحكيمي)

ويعلق مدحت شلبي وفارس عوض على المباراة عبر قناتي إم بي سي مصر 1، وإم بي سي مصر 2،

وكشفت إم بي سي مصر عن تفاصيل بث السوبر الإفريقي كالآتي:

- أعلى جودة بث فضائي.

- 26 كاميرا مختلفة من أهم وأحدث الكاميرات في العالم وستكون موزعة على جميع أنحاء الملعب.

- كل لقطات المباراة خاصة الأهداف بأعلى تقنيات مختلفة ومن جميع الزوايا بتقنية سينمائية فريدة.

- 4 كاميرات طائرة تكشف كل أنحاء الملعب وجماهير الفريقين واحتفالاتهم.

وتعد تلك هي المباراة الأولى على ملعب المملكة أرينا بعد تجديد الملعب وسيكون بطاقة استيعابية بنسبة 95% بحضور 25 ألف مشجع.

يذكر أن الأهلي هو بطل دوري أبطال إفريقيا، بينما الزمالك هو بطل كأس الكونفدرالية.

وكانت النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وانتصر اتحاد العاصمة الجزائري على الأهلي بنتيجة 1-0.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر الإفريقي برصيد 8 ألقاب ويليه الزمالك برصيد 4 ألقاب.

وخسر الأهلي لقب السوبر ثلاث مرات من قبل بينما خسره الزمالك مرة واحدة فقط.