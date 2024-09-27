أديبايور: أحقق حلم طفولتي بمشاهدة الزمالك.. وسمعت عنه قصص عظيمة منذ الصغر

الجمعة، 27 سبتمبر 2024 - 11:33

كتب : FilGoal

أديبايور

أقر إيمانويل أديبايور نجم أرسنال ومانشستر سيتي السابق بأنه يحقق حلم طفولته بمشاهدة الزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه الأهلي في المباراة التي ستجمعهما اليوم الجمعة في نهائي كأس السوبر الإفريقي.

وقال اللاعب التوجولي لقناة إم بي سي مصر 2: "مباراة الأهلي ضد الزمالك عظيمة خاصة في الرياض، الخاسر في هذه المباراة هو منتصر لأن لعب نهائي هذه البطولة ليس سهلا، وأتمنى لهما حظا طيبا".

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وشدد "أنا مرتبط بالزمالك منذ أن كنت أبلغ من العمر 5-6 سنوات، إنه من أكبر الفرق في إفريقيا ولديه تاريخ عريق وإنجازات، وسمعت قصص عظيمة عن الزمالك منذ أن ولدت".

وأكمل "لا أشجع أي فريق لكن الاسم الذي في ذهني منذ طفولتي هو الزمالك مثلما سمعت عن أرسنال وريال مدريد ومارسيليا، ولذلك تحقيق حلم الطفولة بأن أشاهد الزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي".

وواصل "لقد كبرت وأنا أسمع عن الزمالك، وبالتالي أمر جميل أن أشاهده من المدرجات".

وأنهى حديثه قائلا: "أتوقع مباراة عظيمة من فريقين جيدين جدا في القارة ومن أفضل الفرق في القارة".

وشارك أديبايور في حملة إعلانية من قبل شركة أديداس مرتديا زي الزمالك.

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ولعب أديبايور 448 مباراة في مسيرته الكروية وسجل 161 هدفا وصنع 48 آخر.

ولعب أديبايور في أرسنال وتعتبر أفضل أعوامه واشتهر كثيرا معه.

ثم رحل إلى مانشستر سيتي في بداية مشروعه الكبير رفقة الشيخ منصور بن زايد مقابل 29 مليون يورو في صيف 2009.

وانتقل إلى ريال مدريد على سبيل الإعارة وكذلك إلى غريم أرسنال في لندن وهو توتنام.

وسجل أديبايور في شباك أرسنال رفقة سيتي واحتفل وبرر ذلك من قبل أنه لا يقبل سباب عائلته وهذا ما فعلته جماهير أرسنال.

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