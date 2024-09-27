مواعيد مباريات اليوم 27 سبتمبر.. القمة في السوبر الإفريقي ومونديال الأندية لليد

الجمعة، 27 سبتمبر 2024 - 10:44

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - عبد الله السعيد

تقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في بطولة كأس السوبر الإفريقي اليوم في المملكة العربية السعودية.

وعلى الجانب الآخر أيضا كأس العالم للأندية لكرة اليد.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا

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كأس السوبر الإفريقي

الأهلي × الزمالك.. تذاع المباراة الساعة التاسعة مساء على قناة إم بي سي مصر وبي إن سبورتس.

كأس العالم للأندية لكرة اليد

تاوباتي × الزمالك.. تذاع المباراة الساعة التاسعة مساء.

جامعة سيدني × الأهلي.. تذاع المباراة الساعة السادسة مساء.

كاليفورنيا إيجيلز × الخليج.. تذاع المباراة الساعة 3 عصرا.

الدوري السعودي

الاتحاد × الخليج.. تذاع المباراة الساعة التاسعة مساء على قناة إس إس سي سبورت 1.

النصر × الوحدة.. تذاع المباراة الساعة السادسة وثلث مساء على قناة إس إس سي سبورت إكسترا 2.

دوري نجوم قطر

أم صلال × نادي قطر.. تذاع المباراة الساعة السادسة مساء.

الدوري الإيطالي

ميلان × ليتشي.. تذاع المباراة على قناة أبو ظبي بريميوم 1 في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء.

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان × ستاد رين.. تذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 4 في تمام الساعة العاشرة مساء.

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