الهلال السوداني يكتسح برباعية في مشاركته الأولى بـ الدوري الموريتاني

الجمعة، 27 سبتمبر 2024 - 00:54

كتب : FilGoal

الهلال السوداني

استهل الهلال السوداني مشواره في الدوري الموريتاني بالفوز بنتيجة 4-1 على إنتر نواكشوط.

وأقيمت المباراة في إطار الجولة الثانية من الدوري الموريتاني.

ويشارك الهلال والمريخ من السودان في الدوري الموريتاني بسبب الأحداث السياسية الدائرة في البلاد وتوقف المنافسات المحلية لما يقارب العامين.

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وتأخرت مشاركة الهلال والمريخ بسبب المشاركة القارية في دوري الأبطال والكونفدرالية.

وسجل أهداف الهلال كل من والي الدين خضير "بوجبا" وأداما كوليبالي، فيما أضاف جان كلود هدفين.

وقلص إبراهيم الخليل نياكى النتيجة لانتر.

واحتل الهلال المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

وسيلتقي المريخ مع الدرك الوطني الجمعة لحساب الأسبوع الثاني.

الدوري الموريتاني الهلال السوداني
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