الدوري الأوروبي - ظهور سعود الأول وفوز مورينيو.. وتوتنام يفتتح المسيرة بثلاثية رغم الطرد

الجمعة، 27 سبتمبر 2024 - 00:46

كتب : FilGoal

سعود عبد الحميد

تغلب فنربخشة التركي على رويال يونيون سان جيلواز البلجيكي بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الأولى للدوري الأوروبي.

وحقق فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الفوز الأول بهدف تشاجلار سويونتشو في الدقيقة 26 وهدف عكسي من كريستيان بورجيس في الدقيقة 82.

وطرد كيفن ماك أليستر شقيق أليكسيس نجم ليفربول في الدقيقة 74، ليلعب سان جيلواز منقوصا.

وفي الدقيقة 90 تساوت الرؤوس بطرد برايت صامويل من صفوف فنربخشة، في ركلة جزاء أهدرها فرانيو إيفانوفيتش في الدقيقة 92.

وفي الدقيقة 93 قلص سان جيلواز الفارق في الدقيقة 93 بهدف روس سايكس.

على الجانب الآخر ورغم النقص العددي المبكر بطرد رادو دراجوسين في الدقيقة 8، سحق توتنام ضيفه كارباج الأذربيجاني بثلاثة أهداف دون رد.

سجل ثلاثية سبرز برينان جونسون في الدقيقة 12، وبابي ماتار سار في الدقيقة 52، ودومينيك سولانكي في الدقيقة 68.

وتغلب ليون الفرنسي على أولمبياكوس اليوناني بهدفين دون رد سجلهما ريان شرقي في الدقيقة 65 وسعيد بن رحمة في الدقيقة 71.

بينما تعادل روما مع أتلتيك بلباو بهدف لكل فريق، حيث تقدم أرتيم دوفبيك في الدقيقة 32 لفريق العاصمة الإيطالية، وتعادل أيتور باريديس للفريق الباسكي في الدقيقة 85.

وشارك سعود عبد الحميد لاعب روما الجديد القادم من الهلال بدلا من زكي سيليك في الدقيقة 71.

الظهور هو الأول للسعودي في المسابقات الأوروبية، والأول مع روما.

سعود عبد الحميد سعود عبد الحميد - روما روما الدوري الأوروبي
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