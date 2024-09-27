السوبر الإفريقي - السعيد وربيعة.. أرقام تاريخية وأخرى منتظر تحقيقها بين الأهلي والزمالك

تتنوع الأرقام والأحصائيات قبل مواجهة الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا مع الزمالك بطل الكونفدرالية في كأس السوبر الإفريقي 2024.

ويلتقي قطبا الكرة المصرية الجمعة في ملعب المملكة أرينا في لقب كأس السوبر الإفريقي.

FilGoal.com يستعرض معكم أبرز الأرقام قبل موقعة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك.

الأبطال

وصلت الأندية المصرية لـ السوبر الإفريقي في 17 مناسبة، حققت 12 لقبا وخسرت 5 ألقاب.

الأهلي حقق 8 ألقاب والزمالك حقق 4، الأهلي خسر 3 والزمالك خسر 1 والمقاولون العرب خسر 1.

تتكرر المواجهات المصرية في السوبر الإفريقي للمرة الثالثة.

1994: الزمالك 1-0 الأهلي

1997: الزمالك 0 (4-2) 0 المقاولون العرب

2024: الأهلي – الزمالك

Between 1994 and 2024, a legacy that cannot be forgotten. 📝 30 iconic moments for @AlAhly. 🔥#TotalEnergiesCAFSC pic.twitter.com/jTrOVN4xpm — TotalEnergies CAF Super Cup 🏆 (@CAFCLCC) September 26, 2024

للمرة الخامسة تتكرر مواجهة بين فريقين من نفس البلد.

1994: مصر - الزمالك 1-0 الأهلي

1997: مصر - الزمالك 0 (4-2) 0 المقاولون العرب

2008: تونس - النجم الساحلي 2-1 الصفاقسي

2022: المغرب - نهضة بركان 2-0 الوداد

2024: مصر – الأهلي × الزمالك

في 25 مناسبة فاز الفريق الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا بلقب السوبر الإفريقي.

آخر بطل لدوري الأبطال حقق لقب السوبر: الأهلي ضد الرجاء المغربي بركلات الترجيح في 2021.

شهدت آخر نسختين فوز بطل الكونفدرالية بلقب السوبر الإفريقي.

آخر بطل لكونفدرالية حقق لقب السوبر: مولودية الجزائر ضد الأهلي 1-0 في 2023.

ركلات الترجيح في السوبر الإفريقي

إذا انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي فسيلجأ الفريقان مباشرة إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب.

شهدت 9 نسخ وصول مباراة السوبر الإفريقي لركلات الترجيح.

آخرها في نسخة 2021 وفاز الأهلي على الرجاء المغربي بنتيجة 6-5 بعد التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة 1-1.

الأهلي أكثر فريق وصل لركلات الترجيح في السوبر الإفريقي برصيد 4 مرات، فاز في 3 وخسر 1.

2005: الأهلي 0 (4-2) 0 الجيش الملكي المغربي

2006: الأهلي 0 (5-4) 0 النجم الساحلي التونسي

2014: الأهلي 1 (5-6) 1 وفاق سطيف الجزائري

2021: الأهلي 1 (6-5) 1 الرجاء المغربي

الزمالك خاض ركلات الترجيح مرة وحيدة في السوبر الإفريقي وفاز فيها.

1997: الزمالك 0 (4-2) 0 المقاولون العرب

الأهلي حقق 8 ألقاب للسوبر الإفريقي ضد فرق كايرز تشيفز الجنوب إفريقي والجيش الملكي المغربي والنجم الساحلي التونسي والصفاقسي التونسي (2) وليوباردز الكونغولي ونهضة بركان المغربي والرجاء المغربي.

وخسر من الزمالك ووفاق سطيف الجزائري ومولودية الجزائر.

الزمالك حقق 4 ألقاب للسوبر الإفريقي ضد الأهلي والمقاولون العرب والوداد المغربي والترجي التونسي.

وخسر من هارتس أوف أوك الغاني.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك قاريا

التقى الأهلي والزمالك في المنافسات الإفريقية في 10 مباريات سابقة بين السوبر الإفريقي ودوري أبطال إفريقيا.

فاز الزمالك في 1 وتعادلا في 3 وفاز الأهلي في 6، سجل لاعبو الزمالك 10 وسجل لاعبو الأهلي 17.

أيمن منصور أول من سجل في الدربي قاريا خلال السوبر الإفريقي في 1994.

✨ 𝟭𝟵𝟵𝟰 ✨ Back in time for the 1994 #TotalEnergiesCAFSC's derby lineups between @ZSCOfficial & @AlAhly! 🤩 pic.twitter.com/4UItqS71OR — TotalEnergies CAF Super Cup 🏆 (@CAFCLCC) September 26, 2024

محمد أبو تريكة ومحمد بركات أكثر من سجلا في مواجهات القطبين القارية برصيد 4 أهداف لكل لاعب.

جمال حمزة أكثر من سجل للزمالك في شباك الأهلي قاريا برصيد هدفين.

أحمد حسن الوحيد الذي سجل بقميص القطبين.

أمادو فلافيو أكثر لاعب أجنبي تسجيلا للأهداف في الدربي القاري بين الفريقين برصيد هدفين.

ويليه الراحل جونيور أجوجو والذي سجل هدفا بقميص الزمالك من قبل.

ستكون تلك المواجهة الخامسة التي تجمع الأهلي والزمالك قاريا في شهر سبتمبر

25 سبتمبر 2005: الزمالك 1-2 الأهلي

14 سبتمبر 2008: الزمالك 2-2 الأهلي

16 سبتمبر 2012: الزمالك 1-1 الأهلي

15 سبتمبر 2013: الزمالك 2-4 الأهلي

عمرو جمال هو أفضل هداف مصري في تاريخ السوبر الإفريقي برصيد هدفين.

هدافو الأهلي في السوبر الإفريقي

عمرو جمال (2) – أمادو فلافيو (2) - خالد بيبو – طاهر محمد طاهر – محمد شريف – محمد ناجي "جدو" – محمد بركات – صلاح محسن – سيد عبد الحفيظ – عماد متعب – حسام غالي – رامي ربيعة – بيرسي تاو.

هدافو الزمالك في السوبر الإفريقي

أشرف بنشرقي (2) - عبد الحليم علي – حازم إمام – يوسف إبراهيم "أوباما" – أيمن منصور – محمد عبد الواحد.

هدافو السوبر الإفريقي تاريخيا

أمادو فلافيو – أشرف بنشرقي – عمرو جمال – زيزيتو – دانييل أدجي (برصيد هدفين لكل لاعب).

الأصغر والأكبر

محمود عبد الرازق "شيكابالا" أصغر لاعب مصري يشارك في كأس السوبر الإفريقي بعمر 16 عاما و11 شهرا ويومان في سوبر 2003 ضد الوداد.

وائل جمعة أكبر لاعب مصري وعلى الإطلاق يشارك في كأس السوبر الإفريقي بعمر 38 عاما و6 أشهر و17 يوما في سوبر 2014 ضد الصفاقسي.

وإذا شارك عبد الله السعيد في سوبر 2024 ضد الأهلي سيكون الأكبر عمرا بـ 39 عاما وشهران و13 يوما.

محمد بركات هو أكبر لاعب سجل هدفا في تاريخ السوبر الإفريقي بعمر 36 عاما و5 أشهر و16 يوما في سوبر 2013 ضد ليوباردرز.

حراسة المرمى

حسين السيد وعصام الحضري أكثر حارسان خرجا بشباك نظيفة في السوبر الإفريقي برصيد مباراتين.

حسين السيد حارس الزمالك السابق حافظ على نظافة شباكه في نسختي 1994 و1997.

عصام الحضري حارس الأهلي السابق حافظ على نظافة شباكه في نسختي 2006 و2007 واستقبل هدفا في 2002.

إذا حافظ محمد الشناوي على نظافة شباكه سيعادل الثنائي لكن في عدد مباريات أكبر.

حافظ على نظافة شباكه ضد نهضة بركان واستقبل ضد الرجاء ومولودية الجزائر

الأكثر

أكثر لاعب مشاركة في المباريات بالسوبر الإفريقي هو حسام عاشور برصيد 6 مباريات، ويليه وائل جمعة برصيد 5 مباريات.

رامي ربيعة يمتلك فرصة معادلة وائل جمعة حال شارك في السوبر الإفريقي 2024.

شارك في 4 مباريات من قبل وجلس على مقاعد البدلاء في 2021.

حسام عاشور ووائل جمعة أكثر من توج بلقب كأس السوبر الإفريقي برصيد 5 ألقاب لكل لاعب.

رامي ربيعة يمتلك فرصة معادلة الثنائي حال فاز في السوبر الإفريقي 2024.