قبل ديربي مدريد - ألفاريز يمنح أتليتكو فوزا قاتلا أمام سيلتا فيجو

فاز أتليتكو مدريد على مضيفه سيلتا فيجو بهدف نظيف في الأسبوع السابع من الدوري الإسباني، والتي أقيمت على ملعب أبانكا بالايدوس.

ويدين أتليتكو مدريد بالفضل إلى صفقته الجديدة جوليان ألفاريز والذي نجح في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 90 من المباراة.

وسجل ألفاريز ثاني أهدافه بقميص أتليتكو مدريد حيث سبق وسجل هدفا في شباك فالنسيا بالجولة الخامسة والتي فاز خلالها أتليتكو بثلاثية نظيفة.

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وانضم ألفاريز إلى أتليتكو مدريد بعد مشاركته مع الأرجنتين في أولمبياد باريس 2024.

أتليتكو حصل على خدمات مهاجم مانشستر سيتي السابق مقابل 95 مليون يورو، بعقد لمدة 5 سنوات مقبلة، ليصبح أغلى صفقة بيع في تاريخ سيتي.

ورفع أتليتكو مدريد رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث، فيما يتصدر برشلونة المسابقة برصيد 21 نقطة، ثم ريال مدريد ثانيا برصيد 17 نقطة.

ويستعد أتليتكو مدريد لمواجهة ريال مدريد في ديربي العاصمة يوم الأحد المقبل، على ملعب واندا ميتروبوليتانو.