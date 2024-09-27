قبل ديربي مدريد - ألفاريز يمنح أتليتكو فوزا قاتلا أمام سيلتا فيجو

الجمعة، 27 سبتمبر 2024 - 00:33

كتب : FilGoal

جوليان ألفاريز وجريزمان

فاز أتليتكو مدريد على مضيفه سيلتا فيجو بهدف نظيف في الأسبوع السابع من الدوري الإسباني، والتي أقيمت على ملعب أبانكا بالايدوس.

ويدين أتليتكو مدريد بالفضل إلى صفقته الجديدة جوليان ألفاريز والذي نجح في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 90 من المباراة.

وسجل ألفاريز ثاني أهدافه بقميص أتليتكو مدريد حيث سبق وسجل هدفا في شباك فالنسيا بالجولة الخامسة والتي فاز خلالها أتليتكو بثلاثية نظيفة.

أخبار متعلقة:
مؤتمر جوارديولا: انتهى سوق الانتقالات.. ولم أتوقع رحيل ألفاريز ألفاريز: سأقاتل مع أتليتكو من أجل جميع الألقاب.. ولا أشعر بأنني بطل خارق أتلتيكو مدريد يعلن وصول جالاجر لإتمام انتقاله من تشيلسي

وانضم ألفاريز إلى أتليتكو مدريد بعد مشاركته مع الأرجنتين في أولمبياد باريس 2024.

أتليتكو حصل على خدمات مهاجم مانشستر سيتي السابق مقابل 95 مليون يورو، بعقد لمدة 5 سنوات مقبلة، ليصبح أغلى صفقة بيع في تاريخ سيتي.

ورفع أتليتكو مدريد رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث، فيما يتصدر برشلونة المسابقة برصيد 21 نقطة، ثم ريال مدريد ثانيا برصيد 17 نقطة.

ويستعد أتليتكو مدريد لمواجهة ريال مدريد في ديربي العاصمة يوم الأحد المقبل، على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

أتليتكو مدريد الدوري الإسباني الليجا جوليان ألفاريز
نرشح لكم
كروس: كنت على وشك الانضمام إلى مانشستر يونايتد قبل الانتقال لـ ريال مدريد حكم بالسجن على المتهم بالعنصرية ضد فينيسيوس جونيور ريال مدريد يستعيد كامافينجا قبل الدربي العلامة الكاملة مستمرة.. برشلونة يحقق انتصارا جديدا في الدوري ويهزم خيتافي انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(0) خيتافي.. فوز جديد تشكيل برشلونة - كوبارسي وبالدي ضمن 4 تغييرات أمام خيتافي ريال بيتيس يعلن إصابة فيتور روكي Gaming: مبابي ولامين جمال يتنافسان على لاعب الشهر بالدوري الإسباني من FC 25
أخر الأخبار
الهلال السوداني يكتسح برباعية في مشاركته الأولى بـ الدوري الموريتاني 2 ساعة | الوطن العربي
الدوري الأوروبي - ظهور سعود الأول وفوز مورينيو.. وتوتنام يفتتح المسيرة بثلاثية رغم الطرد 3 ساعة | الكرة الأوروبية
السوبر الإفريقي - السعيد وربيعة.. أرقام تاريخية وأخرى منتظر تحقيقها بين الأهلي والزمالك 3 ساعة | كأس السوبر الإفريقي
قبل ديربي مدريد - ألفاريز يمنح أتليتكو فوزا قاتلا أمام سيلتا فيجو 3 ساعة | الدوري الإسباني
السكة الحديد مودرن يفوز على سيراميكا كليوباترا بثلاثية وديا 3 ساعة | الكرة المصرية
هدفان قاتلان.. فرانكفورت يسقط في فخ التعادل أمام بلزن بمشاركة كاملة لـ مرموش 3 ساعة | الكرة الأوروبية
الثاني حتى الآن.. مجاهد يعلن ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة 3 ساعة | الكرة المصرية
بين وسام وزيزو ولاعب مفاجئ.. نقاط قوة القطبين قبل قمة السوبر الإفريقي 4 ساعة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمام أنظار عبد المنعم.. نيس يسحق سانت إيتيان بثمانية أهداف 2 بعد اعتزاله.. رسالة مؤثرة من أحمد فتحي لجمهور الأهلي 3 هندريك: تلقيت تهديدات يومية مع الأهلي.. وفترتي معه كلفتني الكثير 4 محاميهم يكشف مستجدات زيارة فتوح لأسرة الضحية.. وموقف شكوى التوأم ضد المصري