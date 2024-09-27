السكة الحديد مودرن يفوز على سيراميكا كليوباترا بثلاثية وديا

نجح فريق السكة الحديد مودرن في الفوز على سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، يوم الخميس.

وقدم فريق السكة الحديد مودرن مباراة قوية امام سيراميكا كليوباترا واستطاع الفوز بثلاثية وقدم اداء مميز استعدادا لدوري المحترفين.

ويتكون الجهاز الفني للسكة الحديد أحمد عبد الرؤوف مديرا فنيا، ومعه عامر صبري في منصب المدرب العام، وأحمد حسن مكي في منصب المدرب المساعد ومعه حسن الشامي.

وأيمن الطويل مدربا لحراس المرمى وأحمد عصمت مدربا للأحمال ومحمد عبد الفتاح لتحليل الآداء.

وبدأ أحمد عبد الرؤوف الموسم الماضي كمدير فني لبلدية المحلة قبل أن يرحل عن تدريب الفريق في منتصف الدوري.

وحرص احمد عبدالرؤوف المدير الفني لفريق السكة الحديد مودرن الاطمئنان على جميع اللاعبين من الناحية الفنية استعدادا لدوري المحترفين.

ويرعى نادي مودرن سبورت، فريق السكة الحديد في تجربة تكررت من أندية الدوري الممتاز خلال الفترة الماضية.

ونجح فريق السكة الحديد مودرن في إبرام العديد من الصفقات المميزة والتعاقد مع احمد عبدالرؤوف كمدير فني للفريق.

ويسعى فريق السكة الحديدة مودرن الصعود إلى دوري الممتاز في الموسم المقبل.

وعلى الجانب الآخر، يرعى سيراميكا كليوباترا نادي ديروط في دوري المحترفين، كما يرعى إنبي نادي بايونيرز في الدرجة الثانية (ب).