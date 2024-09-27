هدفان قاتلان.. فرانكفورت يسقط في فخ التعادل أمام بلزن بمشاركة كاملة لـ مرموش

الجمعة، 27 سبتمبر 2024 - 00:12

كتب : FilGoal

فرانكفورت الألماني

خطف فيكتوريا بلزن التشيكي تعادلاً قاتلاً أمام مضيفه آينتراخت فرانكفورت في الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

وشارك النجم المصري عمر مرموش في المباراة كاملة، التي أقيمت على ملعب دوتش بانك بارك.

تقدم هوجو إيكتيكي لـ فرانكفورت في الدقيقة 38، قبل أن يتعادل بافيل شولتس للضيوف في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

أخبار متعلقة:
مرموش: هذه الأسباب دفعتني للبقاء مع فرانكفورت مدرب فرانكفورت يتغزل في مرموش.. ويتحدث عن مستقبله للمباراة الثالثة تواليا.. مرموش يسجل ويقود فرانكفورت للفوز على مونشنجلادباخ

وفي الشوط الثاني نجح فرانكفورت في تسجيل هدفين في 5 دقائق.

الهدف الثاني جاء في الدقيقة 62 عن طريق اللاعب إريك إبيمبي، ثم أضاف زميله راسموس كريستنسن الهدف الثالث في الدقيقة 67.

وبينما تتجه المباراة إلى فوز فرانفكورت بأول 3 نقاط، انقلبت الأمور ونجح فيكتوريا بلزن في تسجيل هدفين في الدقيقتين 87، و90 +3، لـ الأمير كوابينا أدو، وفاتسلاف جيميلكا.

ويواجه فرانكفورت في بطولة الدوري الأوروبي فرق: فيكتوريا بلزن في ملعبه - بيشكتاش خارج ملعبه - أر إف اس في ملعبه - سلافيا براج في ملعبه - ميتيلاند خارج ملعبه - ليون خارج ملعبه - فرينتسفاروتشي في ملعبه - روما خارج ملعبه.

وارتفع عدد الفرق المشاركة في الدوري الأوروبي لـ 36 بدلا من 32 وعوضا عن تقسيمهم لـ 8 مجموعات كالمعتاد سيتواجد الـ 36 في مجموعة واحدة.

النظام الجديد سيجعل كل فريق يلعب 8 مواجهات ضد 8 فرق مختلفة 4 على أرضه و4 خارجها، أي إنه لا يوجد نظام مواجهة 3 فرق ذهابا وإيابا كالسابق.

تم تصنيف الأندية إلى 4 مستويات، ليواجه كل فريق، فريقين من كل مستوى، حيث سيشهد الدور الأول مواجهات نارية بين الفرق الكبرى.

ويتأهل أصحاب أول 8 مراكز لدور الـ 16 ويخوض أصحاب المراكز من 9 لـ24 ملحق من مباراتين ذهاب وإياب لتحديد المتأهلين.

ويقام النهائي في ملعب سان ماميس معقل أتليتك بلباو في إسبانيا في 21 مايو 2025.

فرانكفورت عمر مرموش الدوري الأوروبي
نرشح لكم
الدوري الأوروبي - ظهور سعود الأول وفوز مورينيو.. وتوتنام يفتتح المسيرة بثلاثية رغم الطرد قبل ديربي مدريد - ألفاريز يمنح أتليتكو فوزا قاتلا أمام سيلتا فيجو انتهت الدوري الأوروبي - فرانكفورت (3)-(3) فيكتوريا بلزن.. تعادل مثير يوفنتوس يجدد تعاقد ثنائي الفريق كروس: كنت على وشك الانضمام إلى مانشستر يونايتد قبل الانتقال لـ ريال مدريد مواعيد مباريات الخميس 26 سبتمبر 2024.. مرموش في الدوري الأوروبي قرعة كأس الرابطة الإنجليزية - مباريات قوية للكبار في دور الـ 16 ظهور عبد المنعم الأوروبي الأول يتأجل.. نيس يتعادل مع ريال سوسيداد
أخر الأخبار
الهلال السوداني يكتسح برباعية في مشاركته الأولى بـ الدوري الموريتاني 3 ساعة | الوطن العربي
الدوري الأوروبي - ظهور سعود الأول وفوز مورينيو.. وتوتنام يفتتح المسيرة بثلاثية رغم الطرد 3 ساعة | الكرة الأوروبية
السوبر الإفريقي - السعيد وربيعة.. أرقام تاريخية وأخرى منتظر تحقيقها بين الأهلي والزمالك 3 ساعة | كأس السوبر الإفريقي
قبل ديربي مدريد - ألفاريز يمنح أتليتكو فوزا قاتلا أمام سيلتا فيجو 4 ساعة | الدوري الإسباني
السكة الحديد مودرن يفوز على سيراميكا كليوباترا بثلاثية وديا 4 ساعة | الكرة المصرية
هدفان قاتلان.. فرانكفورت يسقط في فخ التعادل أمام بلزن بمشاركة كاملة لـ مرموش 4 ساعة | الكرة الأوروبية
الثاني حتى الآن.. مجاهد يعلن ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة 4 ساعة | الكرة المصرية
بين وسام وزيزو ولاعب مفاجئ.. نقاط قوة القطبين قبل قمة السوبر الإفريقي 4 ساعة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمام أنظار عبد المنعم.. نيس يسحق سانت إيتيان بثمانية أهداف 2 بعد اعتزاله.. رسالة مؤثرة من أحمد فتحي لجمهور الأهلي 3 هندريك: تلقيت تهديدات يومية مع الأهلي.. وفترتي معه كلفتني الكثير 4 محاميهم يكشف مستجدات زيارة فتوح لأسرة الضحية.. وموقف شكوى التوأم ضد المصري