هدفان قاتلان.. فرانكفورت يسقط في فخ التعادل أمام بلزن بمشاركة كاملة لـ مرموش

خطف فيكتوريا بلزن التشيكي تعادلاً قاتلاً أمام مضيفه آينتراخت فرانكفورت في الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

وشارك النجم المصري عمر مرموش في المباراة كاملة، التي أقيمت على ملعب دوتش بانك بارك.

تقدم هوجو إيكتيكي لـ فرانكفورت في الدقيقة 38، قبل أن يتعادل بافيل شولتس للضيوف في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني نجح فرانكفورت في تسجيل هدفين في 5 دقائق.

الهدف الثاني جاء في الدقيقة 62 عن طريق اللاعب إريك إبيمبي، ثم أضاف زميله راسموس كريستنسن الهدف الثالث في الدقيقة 67.

وبينما تتجه المباراة إلى فوز فرانفكورت بأول 3 نقاط، انقلبت الأمور ونجح فيكتوريا بلزن في تسجيل هدفين في الدقيقتين 87، و90 +3، لـ الأمير كوابينا أدو، وفاتسلاف جيميلكا.

ويواجه فرانكفورت في بطولة الدوري الأوروبي فرق: فيكتوريا بلزن في ملعبه - بيشكتاش خارج ملعبه - أر إف اس في ملعبه - سلافيا براج في ملعبه - ميتيلاند خارج ملعبه - ليون خارج ملعبه - فرينتسفاروتشي في ملعبه - روما خارج ملعبه.

وارتفع عدد الفرق المشاركة في الدوري الأوروبي لـ 36 بدلا من 32 وعوضا عن تقسيمهم لـ 8 مجموعات كالمعتاد سيتواجد الـ 36 في مجموعة واحدة.

النظام الجديد سيجعل كل فريق يلعب 8 مواجهات ضد 8 فرق مختلفة 4 على أرضه و4 خارجها، أي إنه لا يوجد نظام مواجهة 3 فرق ذهابا وإيابا كالسابق.

تم تصنيف الأندية إلى 4 مستويات، ليواجه كل فريق، فريقين من كل مستوى، حيث سيشهد الدور الأول مواجهات نارية بين الفرق الكبرى.

ويتأهل أصحاب أول 8 مراكز لدور الـ 16 ويخوض أصحاب المراكز من 9 لـ24 ملحق من مباراتين ذهاب وإياب لتحديد المتأهلين.

ويقام النهائي في ملعب سان ماميس معقل أتليتك بلباو في إسبانيا في 21 مايو 2025.