الثاني حتى الآن.. مجاهد يعلن ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة

أعلن أحمد مجاهد عن قراره بالترشح لرئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال مجاهد عبر فيسبوك:

توكلت على الله.

بعد استطلاع رأي غالبية الأندية أعضاء الجمعية العمومية وأخذ رأي الكثير من المعنيين وقد تم الاستقرار على قائمة متوازنة ما بين الخبرة و الشباب وسنعلن الأسماء بمجرد فتح الباب.

وجاء ذلك مرفقا بمنشور سابق قال فيه مجاهد في 18 أغسطس الماضي:

منعاً للاجتهادات و تقديراً للمهتمين لأمر مستقبل الاتحاد، أكدت من قبل أنه لا حديث عن الانتخابات حتى نهاية مشوار الأوليمبياد و احتراما لمجلس إدارة الاتحاد القائم.

وسيستمر الأمر حتى تحديد المجلس لخارطة الطريق وبعدها يتم إعلان الموقف النهائي من الترشيح إضافة إلى الإفصاح عن القائمة الانتخابية بعد استشارة الكثير من الأطراف.

وتولى مجاهد رئاسة اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة بين عامي 2020 و2021.

وسبق وأن كشف عفت السادات الرئيس الأسبق لنادي الاتحاد السكندري عن نيته في الترشح لانتخابات رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال السادات عبر FilGoal.com: "قررت الترشح لرئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، الوضع الحالي يحتاج إلى التكاتف وقائمتي ستجمع مزيج بين الأسماء الشابة وأصحاب الخبرات، ولن يكون لدى أي فرد منها مصلحة سوى النهوض بالكرة المصرية".

وسبق للسادات تولي رئاسة الاتحاد السكندري في عام 2011 وقدم استقالته بعد عامين.

ويتولى مجلس الإدارة الحالي لاتحاد الكرة برئاسة جمال علام، المسؤولية منذ عام 2022.