السوبر الإفريقي - جوميز: حسمت موقف الظهير الأيسر.. وحضرت إلى السعودية مبكرًا لذلك السبب

أكد جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك، أنه حسم موقف الظهير الأيسر الذي سيخوض مواجهة الأهلي.

ويواجه الزمالك نظيره الأهلي في تمام التاسعة مساء الجمعة، على ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض السعودية في السوبر الإفريقي.

وقال جوميز في تصريحات تليفزيونية لقناة إم بي سي مصر: "حسمت موقفي بالفعل واخترت من سيلعب في مركز الظهير الأيسر".

وعن تحضيراته للمباراة، قال جوميز: "يجب أن نبقى بكامل تركيزنا في كافة لحظات المباراة مثل كل المباريات النهائية، ولكي نفوز يجب أن يعطي اللاعبين أقصى ما لديهم لأننا نواجه فريقا قويا".

وأكمل: "كان يجب أن نحضر مبكرًا للتعود على الحرارة وللتكيف مع الأجواء هنا، نحن مستعدون للمباراة".

ووصل الزمالك إلى السعودية يوم الثلاثاء، قبل يوم من وصول منافسه الأهلي الذي وصل يوم الأربعاء.

وردا على غياب أحمد فتوح: "بالطبع كنت أفضل تواجده معنا، ولكن لدينا بدائل يمكنهم اللعب في مركز الظهير الأيسر".

وكانت محكمة جنايات مطروح، قد قررت إخلاء سبيل أحمد فتوح لاعب الزمالك بكفالة 50 ألف جنيه، وتأجيل نظر القضية لجلسة 22 أكتوبر، إثر حادث وقع على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، حيث صدم اللاعب أمين شرطة بسيارته، وأسفر عن وفاته.

وخضع أحمد فتوح لتحليل كشف المخدرات للأخذ بنتيجته في التحقيقات معه.

وأحالت النيابة العامة اللاعب إلى محكمة الجنايات المختصة، بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات.

وعاد فتوح لتدريبات الزمالك الثلاثاء الماضي لأول مرة بعد إخلاء سبيله.

وتعد تلك هي المباراة الأولى على ملعب المملكة أرينا بعد تجديد الملعب وسيكون بطاقة استيعابية بنسبة 95% بحضور 25 ألف مشجع.

يذكر أن الأهلي هو بطل دوري أبطال إفريقيا، بينما الزمالك هو بطل كأس الكونفدرالية.

وكانت النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وانتصر اتحاد العاصمة الجزائري على الأهلي بنتيجة 1-0.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر الإفريقي برصيد 8 ألقاب ويليه الزمالك برصيد 4 ألقاب.

وخسر الأهلي لقب السوبر ثلاث مرات من قبل بينما خسره الزمالك مرة واحدة فقط.