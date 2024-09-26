الصفقة التاسعة.. المصري يضم بابي بادجي

أعلن النادي المصري ضم السنغالي بابي بادجي في صفقة انتقال حر.

بابي بادجي النادي : المغرب التطواني المصري

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن المهاجم السنغالي فسخ تعاقده بالتراضي مع المغرب التطواني، وسينضم في صفقة انتقال حر في انتظار إعلان المصري عن التعاقد.

وسجل السنغالي صاحب الـ 25 عاما الموسم الماضي 10 أهداف وصنع 2 في 27 مباراة.

وبدأ بادجي مسيرته مع جينيراسيون فوت الذي أخرج من أكاديميته من قبل ساديو ماني وكاليدو كوليبالي، كما لعب لساليتاس البوركينابي من قبل.

وأعلن المصري ضم خالد الغندور ومحمد مخلوف ومحمود حمدي وكريم بامبو ومحمد هشام وخالد صبحي وأحمد القرموطي والبنيني أتدجيكو سامادو.

وبذلك أصبح المهاجم السنغالي الصفقة التاسعة للفريق البورسعيدي الصيف الجاري.

ووصل المصري لدور المجموعات من الكونفدرالية بعد تفوقه بركلات الترجيح على الهلال الليبي بعد انتهاء المباراتين ذهابا وإيابا بنتيجة 3-2 لكل فريق.

ويستعد المصري لبداية مشواره في الموسم الجديد من الدوري المصري والذي من المتوقع أن يبدأ بنهاية أكتوبر المقبل.