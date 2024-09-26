السوبر الإفريقي - مدفع عاشور × دقة السعيد.. لمن الغلبة

يلتقي الأهلي والزمالك في مباراة السوبر الإفريقي التاسعة مساء الجمعة، يوم 27 سبتمبر على ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض السعودية مواجهة السوبر الإفريقي.

ودعم الأهلي والزمالك صفوفهما بصفقات محلية وأجنبية خلال الانتقالات الصيفية، إلا أن الثنائي إمام عاشور لاعب الأهلي، وعبد الله السعيد لاعب الزمالك، هما أحد أبرز الأسماء في صفوف الفريقين في صراع وسط الملعب.

وتواجه اللاعبان في مباراة نهائي كأس مصر التي أقيمت في السعودية على ملعب "الأول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض، مارس الماضي، وفاز الأهلي بثنائية نظيفة، سجل منهما إمام عاشور الهدف الأول.

ولم يخض إمام عاشور مباراة الزمالك والأهلي في الدوري في شهر إبريل الماضي، والتي فاز فيها الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف وحيد، وشارك فيها عبد الله السعيد 66 دقيقة.

ولعب إمام والسعيد بقميص الفريقين، إمام عاشور انضم لصفوف الأهلي قادما من ميتيلاند الدنماركي في صيف 2023، فيما انضم عبد الله السعيد لصفوف الزمالك قادما من بيراميدز في يناير 2024.

وكان لـ إمام عاشور دورًا في تتويج الأهلي ببطولات دوري أبطال إفريقيا، والدوري وكأس مصر، فيما قاد عبد الله السعيد الزمالك للتتويج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويرصد FilGoal.com مقارنة رقمية بين اللاعبين في بطولة الدوري لموسم 2023 - 2024، وفقا لـ5 معايير: نسبة المشاركات، والمساهمات وصناعة الأهداف، والتسديد والفاعلية، ونسبة ودقة التمرير، والمواقف الدفاعية.

إمام عاشور 26 × عبد الله السعيد 27

وخاض عبد الله السعيد خلال الموسم الماضي 27 مباراة، منهم 19 مباراة بقميص الزمالك، فيما لعب إمام عاشور 26 مباراة بقميص الأحمر.

اللاعبان من العناصر الأساسية في صفوف القطبين، عبد الله السعيد بدأ أساسيا في 23 مباراة، فيما بدأ عاشور في 25 مباراة بشكل أساسي.

إمام عاشور الأكثر مساهمة

سجل إمام عاشور 8 أهداف، 6 منهم بالقدم اليمنى (بينهم ضربتي جزاء)، وهدف بالقدم اليسرى، وهدف من ضربة رأس.

وسجل عبد الله السعيد 7 أهداف جميعهم بالقدم اليمنى، ولكن بينهم 5 ضربات جزاء (4 بقميص الزمالك وضربة مع بيراميدز).

5 من أهداف عبد الله السعيد جاءت بقميص الزمالك وهدفين بقميص بيراميدز.

عبد الله السعيد هو متخصص ضربات الجزاء، سدد الموسم الماضي 6 ضربات جزاء "سجل منهم 5 وأضاع واحدة بقميص بيراميدز." بنسبة دقة 83 %.

وزادت من مساهمات عاشور صناعته لـ 5 أهداف في المقابل صنع عبد الله السعيد 3 أهداف جميعهم مع الزمالك بعد الانضمام للفريق الأبيض.

مدفع عاشور

يتفوق إمام عاشور في التسديد، سدد لاعب الأهلي 20 تسديدة من داخل منطقة الجزاء سجل منهم 3 أهداف، بعيدا عن ضربتي الجزاء.

أما من خارج منطقة الجزاء فيعد عاشور أحد أكثر اللاعبين تسديدا في الدوري من خارج منطقة الجزاء بـ51 تسديدة، ولكن نجح في تسجيل 3 فقط منهم بنسبة دقة تقارب 6 %.

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وتبلغ معدل تسديدات عاشور في المباراة الواحدة 2.8 تسديدة، منهم 0.8 تسديدة بين القائمين والعارضة في المباراة.

ونفذ عاشور ضربتين ثابتتين خلال الموسم الماضي ولكن لم يسجل.

أما عبد الله السعيد، رغم أنه حاول على المرمى من داخل منطقة الجزاء بـ13 تسديدة ولكن لم يسجل منهم أي هدف، بعيدا عن أهدافه الخمسة من ضربات جزاء، إلا أن السعيد حاول من خارج منطقة الجزاء بـ19 تسديدة، نجح منهم في تسجيل هدفين بنسبة 10.5%.

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"السعيد يعيد الزمالك للمباراة بصاروخ"😲.. تسديدة صاروخية من عبدالله السعيد تسكن مرمى سيراميكا كليوباترا لتصبح النتيجة 1-1 في مباراة مثيرة🔥#ONTime_Sports pic.twitter.com/P0gEUpKGF0 — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 14, 2024

وتبلغ معدل تسديدات السعيد في المباراة الواحدة 1.4 تسديدة، منهم 0.4 تسديدة بين القائمين والعارضة.

ونفذ عبد الله السعيد 4 ضربات ثابتة سجل منهم هدف وحيد خلال الموسم الماضي، كانت بقميص بيراميدز في شباك الزمالك.

عبد الله السعيد صانع الأهداف

ويتفوق عبد الله السعيد في معدل صناعته للأهداف، إذ صنع 6 أهداف الموسم الماضي، في المقابل صنع إمام عاشور 3 أهداف.

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جووووووووول⚽💥.. هات وخد ولا أحلى بين عبد الله السعيد ومصطفى شلبي.. وشلبي ينهي الكرة بطريقة رائعة في شباك أحمد الشناوي🔥 pic.twitter.com/4qPskS9jO9 — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 26, 2024

وتحصل إمام عاشور على ضربة جزاء لفريقه، فيما لم يحصل عبد الله السعيد على ضربات جزاء، نظرًا لاختلاف طريقة اللاعبين.

كرة عبد الله القصيرة × كرة إمام الطويلة

تبلغ تمريرات عبد الله السعيد في المباراة 43 تمريرة وتصل دقتها إلى 83 %، بينهم 15.3 تمريرة في وسط ملعبه بدقة 91 %، و28.4 تمريرة في نصف ملعب المنافس بدقة 76 %

ويلعب السعيد كرات طويلة 3.5 تمريرة في المباراة بدقة 56 %.

ويلعب عبد الله السعيد كرات عرضية 0.7 في المباراة بدقة 29 %.

أما إمام عاشور فيمرر الكرة بمعدل 30.8 تمريرة في المباراة بدقة 81%، بينهم معدل 9.1 تمريرة في وسط ملعبه بدقة 88 %، و21.9 في نصف ملعب المنافس بدقة 76 %.

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ويلعب إمام عاشور كرات طويلة بمعدل 3.4 في المباراة ولكن نسبة دقة التمريرات الطويلة لإمام عاشور تتفوق بـ 63 %، رغم أن المعدل لعاشور أقل من السعيد.

ويلعب عاشور كرات عرضية بمعدل 0.2 عرضية في المباراة بدقة 27 %.

ويظهر من خلال الخريطة الحرارية لـ إمام عاشور حضوره بشكل أكبر في النصف الهجومي للفريق، ليبرر ذلك عدد التسديدات الأكبر للاعب على المرمى.

وعلى الجانب الآخر، يميل عبد الله السعيد إلى النزول لوسط ملعبه لاستلام الكرة وإعادة تدويرها في الملعب، ليبرر ذلك عدد التمريرات الأكبر في الملعب للاعب وسط الزمالك.

حيوية إمام تتفوق في الدفاع

ورغم أن الأرقام بين إمام عاشور، وعبد الله السعيد تتقارب دفاعيا، ولكن يتفوق إمام في حيويته في الكرات المشتركة بفضل فارق العمر بين اللاعبين الذي يصل لـ13 عاما.

معدل قطع الكرة في المباراة - إمام عاشور 0.5 × عبد الله السعيد 0.4

معدل تدخلات في المباراة الواحدة - إمام عاشور 1 × عبد الله السعيد 1.2

معدل استعادة الكرة في المباراة - إمام عاشور 3.8 × عبد الله السعيد 3.8

إمام عاشور يتفوق في الفوز بالكرات المشتركة بـ 4.5 في المباراة بمعدل نجاح يصل لـ51%، بينهم 3.7 كرة أرضية، و0.8 كرة هوائية.

أما عبد الله السعيد فيفوز بالكرات المشتركة بـ3.1 كرة في المباراة بمعدل نجاح 50 %، بينهم 2.8 كرة أرضية، و0.3 كرة هوائية.

وتلقى عبد الله السعيد الموسم الماضي 3 بطاقات صفراء، فيما تلقى عاشور بطاقتين.

ويبلغ فوز إمام عاشور بالكرات الهوائية العالية 60 %، فيما ينجح عبد الله بنسبة 38 %.

بعد التحليل الرقمي لـ إمام عاشور وعبد الله السعيد.. في رأيك لمن ستكون الغلبة في السوبر الإفريقي؟

وتعد تلك هي المباراة الأولى على ملعب المملكة أرينا بعد تجديد الملعب وسيكون بطاقة استيعابية بنسبة 95% بحضور 25 ألف مشجع.

يذكر أن الأهلي هو بطل دوري أبطال إفريقيا، بينما الزمالك هو بطل كأس الكونفدرالية.

وكانت النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وانتصر اتحاد العاصمة الجزائري على الأهلي بنتيجة 1-0.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر الإفريقي برصيد 8 ألقاب ويليه الزمالك برصيد 4 ألقاب.

وخسر الأهلي لقب السوبر ثلاث مرات من قبل بينما خسره الزمالك مرة واحدة فقط.