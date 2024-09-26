انتهت الدوري الأوروبي - فرانكفورت (3)-(3) فيكتوريا بلزن.. تعادل مثير

الخميس، 26 سبتمبر 2024 - 21:56

كتب : FilGoal

عمر مرموش

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إينتراخت فرانكفورت ضد فيكتوريا بلزن في الجولة الأولى من الدوري الأوروبي.

ويشارك عمر مرموش أساسيا بقميص فرانكفورت.

ويشارك مرموش للمرة الثانية في مسيرته بالدوري الأوروبي إذ ظهر من قبل مع فولفسبورج في نسخة 2019-2020.

أخبار متعلقة:
مرموش: هذه الأسباب دفعتني للبقاء مع فرانكفورت مدرب فرانكفورت يتغزل في مرموش.. ويتحدث عن مستقبله للمباراة الثالثة تواليا.. مرموش يسجل ويقود فرانكفورت للفوز على مونشنجلادباخ مرموش ضمن فريق الأفضل بالجولة الثالثة للدوري الألماني

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــا.

--

نهاية اللقاء

ق 90+3: جوووول تعاااادل قااااااتل بعد خطأ دفاعي من الحارس ودفاع فرانكفورت.

ق 87: جووول تقليص الفارق بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ق 67: جوووول الثاااالث.. كريسيتنسين يسجل الثالث لفرانكفورت بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء

ق 63: دينا إيمبيمي ينفرد ويسجل الهدف الثاني لفرانكفورت

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 41: جوووول سوليتش يسجل التعادل بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ق 38: جوووول هوجو إيكيتيكي يسجل الأول لفرانكفورت

بداية اللقاء

إينتراخت فرانكفورت ضد فيكتوريا بلزن مرموش الدوري الأوروبي
نرشح لكم
قبل ديربي مدريد - ألفاريز يمنح أتليتكو فوزا قاتلا أمام سيلتا فيجو هدفان قاتلان.. فرانكفورت يسقط في فخ التعادل أمام بلزن بمشاركة كاملة لـ مرموش يوفنتوس يجدد تعاقد ثنائي الفريق كروس: كنت على وشك الانضمام إلى مانشستر يونايتد قبل الانتقال لـ ريال مدريد مواعيد مباريات الخميس 26 سبتمبر 2024.. مرموش في الدوري الأوروبي قرعة كأس الرابطة الإنجليزية - مباريات قوية للكبار في دور الـ 16 ظهور عبد المنعم الأوروبي الأول يتأجل.. نيس يتعادل مع ريال سوسيداد صلاح البديل يسجل.. ليفربول يكتسح وست هام بخماسية في كأس الرابطة
أخر الأخبار
السوبر الإفريقي - السعيد وربيعة.. أرقام تاريخية وأخرى منتظر تحقيقها بين الأهلي والزمالك 4 دقيقة | كأس السوبر الإفريقي
قبل ديربي مدريد - ألفاريز يمنح أتليتكو فوزا قاتلا أمام سيلتا فيجو 12 دقيقة | الدوري الإسباني
السكة الحديد مودرن يفوز على سيراميكا كليوباترا بثلاثية وديا 26 دقيقة | الكرة المصرية
هدفان قاتلان.. فرانكفورت يسقط في فخ التعادل أمام بلزن بمشاركة كاملة لـ مرموش 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
الثاني حتى الآن.. مجاهد يعلن ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة 42 دقيقة | الكرة المصرية
بين وسام وزيزو ولاعب مفاجئ.. نقاط قوة القطبين قبل قمة السوبر الإفريقي 59 دقيقة | تقرير في الجول
السوبر الإفريقي - جوميز: حسمت موقف الظهير الأيسر.. وحضرت إلى السعودية مبكرًا لذلك السبب ساعة | الكرة المصرية
الصفقة التاسعة.. المصري يضم بابي بادجي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمام أنظار عبد المنعم.. نيس يسحق سانت إيتيان بثمانية أهداف 2 بعد اعتزاله.. رسالة مؤثرة من أحمد فتحي لجمهور الأهلي 3 هندريك: تلقيت تهديدات يومية مع الأهلي.. وفترتي معه كلفتني الكثير 4 محاميهم يكشف مستجدات زيارة فتوح لأسرة الضحية.. وموقف شكوى التوأم ضد المصري