انتهت الدوري الأوروبي - فرانكفورت (3)-(3) فيكتوريا بلزن.. تعادل مثير

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إينتراخت فرانكفورت ضد فيكتوريا بلزن في الجولة الأولى من الدوري الأوروبي.

ويشارك عمر مرموش أساسيا بقميص فرانكفورت.

ويشارك مرموش للمرة الثانية في مسيرته بالدوري الأوروبي إذ ظهر من قبل مع فولفسبورج في نسخة 2019-2020.

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نهاية اللقاء

ق 90+3: جوووول تعاااادل قااااااتل بعد خطأ دفاعي من الحارس ودفاع فرانكفورت.

ق 87: جووول تقليص الفارق بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ق 67: جوووول الثاااالث.. كريسيتنسين يسجل الثالث لفرانكفورت بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء

ق 63: دينا إيمبيمي ينفرد ويسجل الهدف الثاني لفرانكفورت

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 41: جوووول سوليتش يسجل التعادل بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ق 38: جوووول هوجو إيكيتيكي يسجل الأول لفرانكفورت

بداية اللقاء