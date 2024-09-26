منافس الأهلي - العين يضرب الوصل برباعية في الدوري الإماراتي

الخميس، 26 سبتمبر 2024 - 21:52

كتب : FilGoal

سفيان رحيمي - العين - يوكوهاما

تغلب العين على ضيفه الوصل بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإماراتي.

تقدم ماتياس بالاسيوس للعين في الدقيقة 22.

وأضاف بندر محمد الهدف الثاني في الدقيقة 30.

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وقلص كايو كانيدو الفارق للوصل في الدقيقة 36.

وفي الدقيقة 40 صنع كانيدو هدف التعادل الذي سجله سياكا سيديبيه.

ولكن قبل نهاية الشوط الأول استرد العين تقدمه بهدف كوامي كواديو في الدقيقة 45+4.

ثم سجل المغربي سفيان رحيمي رابع أهداف العين من ركلة جزاء في الدقيقة 68.

وساء موقف الوصل بطرد سفيان بوفتيني في الدقيقة 74 للإنذار الثاني.

بذلك يتقدم العين إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، وله مباراة مؤجلة.

فيما تجمد رصيد الوصل عند 7 نقاط أيضا من 4 مباريات في المركز الرابع.

ويتصدر الشارقة جدول ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة 12 نقطة من أول 4 جولات.

ويلتقي العين مع الأهلي في استاد القاهرة يوم 29 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال.

منافس الأهلي العين العين الإماراتي سفيان رحيمي
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