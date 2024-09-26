السوبر الإفريقي - زيارة برتغالية ضمن أبرز ما دار في مران الزمالك الأخير

الخميس، 26 سبتمبر 2024 - 21:33

كتب : إبراهيم رمضان

عبد الله السعيد - الزمالك

أنهى الزمالك استعداداته بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز لخوض السوبر الإفريقي ضد الأهلي.

ويستعد الزمالك بطل الكونفدرالية للقاء الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا لمباراة السوبر الإفريقي المقرر لها غداً الجمعة على ملعب المملكة أرينا.

وألقى جوميز محاضرة فنية على اللاعبين وشرح بعض الجوانب والأفكار الخططية للاعبين خلال المحاضرة بشكل نظري

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وفي نفس الوقت منح جوميز بعض اللاعبين تعليمات ومهام خاصة متعلقة بمراكزهم في الملعب.

كما عقد جلسة خاصة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الختامي للأبيض الذي أقيم مساء اليوم الخميس، على ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض بالسعودية.

ووجه جوميز رسالة خاصة للاعبين بضرورة التركيز والاستعداد بجدية لمواجهة الأهلي المرتقبة. وشدد المدير الفني على ثقته الكاملة في جميع أفراد الفريق في تقديم أفضل ما لديهم.

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وحرص جوميز على شرح بعض النقاط الفنية في نهاية الجلسة لتطبيقها في تدريبات اليوم.

ثم خصص الجهاز الفني فقرة تدريبات بدنية وتأهيلية خاصة خلال المران الختامي، وأدى لاعبو الفريق فقرة تدريبات بدنية وتأهيلية متنوعة لمدة 20 دقيقة تقريبا، تحت قيادة جواو ميجيل مخطط الأحمال.

وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني للاعبين خلال التدريبات الختامية اليوم حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد قبل المباراة المرتقبة أمام الأهلي.

واستقبل البرتغالي جوزيه جوميز مواطنه فيتور بيريرا المدير الفني لفريق الشباب السعودي، وتمنى بيريرا لمواطنه جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، التوفيق في مباراة الغد أمام الأهلي، وذلك خلال حديث سريع بينهما قبل انطلاق التدريبات.

ووصل حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك للسعودية لمرافقة بعثة الفريق الأول، وحرص حسين لبيب رئيس النادي على حضور المران الختامي للأبيض على ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض.

وفي نفس الوقت تواجد في المران الختامي كل من، هشام نصر نائب رئيس النادي، وأحمد سليمان وحسين السيد وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء المجلس لمؤازرة الفريق قبل مواجهة الأهلي المرتقبة.

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