بمشاركة تريزيجيه مع الريان.. فيراتي يقود العربي للفوز الأول في الدوري القطري

الخميس، 26 سبتمبر 2024 - 20:56

كتب : FilGoal

تقديم محمود حسن تريزيجيه كلاعب لـ الريان

خسر الريان بنتيجة 2-1 أمام العربي في الجولة السادسة من دوري نجوم قطر.

وشارك محمود حسن "تريزيجيه" في اللقاء أساسيا للمرة الرابعة على التوالي مع الريان الذي يلعب له معارا الموسم الجاري.

وتقدم الريان بهدف مبكر في الدقيقة 16 عن طريق أشرف بنشرقي.

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وتعرض أحمد علاء الدين لاعب العربي للطرد في الدقيقة 24 بعد حصوله على بطاقة حمراء ليكمل أصحاب الأرض المباراة بـ 10 لاعبين.

وفي الشوط الثاني سجل التونسي يوسف المساكني هدف التعادل في الدقيقة 61.

وخرج تريزيجيه من أرض الملعب في الدقيقة 76 وعوضه أحمد الراوي.

وقلب ماركو فيراتي الطاولة في الدقيقة 85 وخطف الـ 3 نقاط للفريق العرباوي.

الفوز هو الأول للعربي هذا الموسم في الدوري القطري، ورفع رصيده لـ 7 نقاط في المركز الثامن.

بينما تراجع الريان للمركز التاسع برصيد 6 نقاط وبدون فوز في آخر مباراتين.

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