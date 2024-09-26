بمشاركة تريزيجيه مع الريان.. فيراتي يقود العربي للفوز الأول في الدوري القطري
الخميس، 26 سبتمبر 2024 - 20:56
كتب : FilGoal
خسر الريان بنتيجة 2-1 أمام العربي في الجولة السادسة من دوري نجوم قطر.
تريزيجيه
النادي : الريان
وشارك محمود حسن "تريزيجيه" في اللقاء أساسيا للمرة الرابعة على التوالي مع الريان الذي يلعب له معارا الموسم الجاري.
وتقدم الريان بهدف مبكر في الدقيقة 16 عن طريق أشرف بنشرقي.
هدف |
الريان يتقدم 1-0 على العربي عن طريق أشرف بن شرقي في الدقيقة 16 .. #العربي_الريان#دوري_نجوم_أريدُ #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/F97LGprzZJ— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) September 26, 2024
وتعرض أحمد علاء الدين لاعب العربي للطرد في الدقيقة 24 بعد حصوله على بطاقة حمراء ليكمل أصحاب الأرض المباراة بـ 10 لاعبين.
وفي الشوط الثاني سجل التونسي يوسف المساكني هدف التعادل في الدقيقة 61.
هدف |
العربي يتعادل 1-1 الريان عن طريق يوسف المساكني في الدقيقة 61 .. #العربي_الريان#دوري_نجوم_أريدُ #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/OCYrSQE1xv— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) September 26, 2024
وخرج تريزيجيه من أرض الملعب في الدقيقة 76 وعوضه أحمد الراوي.
وقلب ماركو فيراتي الطاولة في الدقيقة 85 وخطف الـ 3 نقاط للفريق العرباوي.
هدف |
الإيطالي فيراتي يضع العربي في المقدمة 2-1 في الدقيقة 85 .. #العربي_الريان#دوري_نجوم_أريدُ #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/LpsqDXfwdl— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) September 26, 2024
الفوز هو الأول للعربي هذا الموسم في الدوري القطري، ورفع رصيده لـ 7 نقاط في المركز الثامن.
بينما تراجع الريان للمركز التاسع برصيد 6 نقاط وبدون فوز في آخر مباراتين.