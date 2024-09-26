كما انفرد في الجول.. المصري يضم البنيني أتدجيكو سامادو

الخميس، 26 سبتمبر 2024 - 20:24

كتب : عمرو نبيل

البنيني أتدجيكو سامادو

أعلن النادي المصري ضم البنيني أتدجيكو سامادو لتدعيم صفوف الفريق بدءا من الموسم المقبل.

وانضم اللاعب بعقد يمتد لمدة 3 مواسم حتى نهاية موسم 2026-27.

وكان FilGoal.com قد أشار في وقت سابق إلى إتمام المصري الاتفاق بشان أتدجيكو سامادو لاعب نادي باني جانسي ومنتخب بينين لضمه خلال فترة الانتقالات الجارية.

أخبار متعلقة:
تصنيف الكونفدرالية - الزمالك على رأس مجموعة وقد يرافق المصري الكونفدرالية - ركلات الترجيح تقود المصري لدور المجموعات أمام الهلال الليبي منافس المصري في الكونفدرالية - الهلال يعلن انسحابه من الدوري الليبي خبر في الجول - سامادو يصل القاهرة تمهيدا للانضمام إلى المصري

ويبلغ أتدجيكو سامادو من العمر 20 عاما ويلعب في خط الوسط.

وسبق أن حظى اللاعب بفرصة الانضمام للمنتخب الأول تحت قيادة جيرنو روهر خلال التوقف الدولي الأخير.

وأعلن المصري ضم خالد الغندور ومحمد مخلوف ومحمود حمدي وكريم بامبو ومحمد هشام وخالد صبحي وأحمد القرموطي.

وبذلك أصبح البنيني ثامن صفقات الفريق البورسعيدي في سوق الانتقالات الصيفية.

ووصل المصري لدور المجموعات من الكونفدرالية بعد تفوقه بركلات الترجيح على الهلال الليبي بعد انتهاء المباراتين ذهابا وإيابا بنتيجة 3-2 لكل فريق.

ويستعد المصري لبداية مشواره في الموسم الجديد من الدوري المصري والذي من المتوقع أن يبدأ بنهاية أكتوبر المقبل.

أتدجيكو سامادو المصري الدوري المصري
نرشح لكم
الإسماعيلي يكتسح الشهداء بخماسية وديا.. ويواجه الطلائع والجونة استعدادا للدوري غزل المحلة يضم أسامة النجار عبد الرحمن مجدي: اخترت بيراميدز برغبتي.. وهذه حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك وكيل لاعبين يفجر مفاجأة: مفاوضات لضم راموس إلى الزمالك.. وموعد الحسم السوبر الإفريقي - رئيس بعثة الأهلي: سنبدأ الاستعداد الخميس.. وهذه رسالتي للاعبين فرج عامر لـ في الجول: أتممنا الاتفاق لضم محمود صابر من بيراميدز مصدر من مودرن سبورت يكشف لـ في الجول: فسخ تعاقد مروان محسن والوادي خبر في الجول - السويحلي يتمم اتفاقه لضم محمود وادي في صفقة انتقال حر
أخر الأخبار
مباشر الدوري الأوروبي - فرانكفورت (0)-(0) فيكتوريا بلزن.. بداية اللقاء ومرموش أساسي 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
منافس الأهلي - العين يضرب الوصل برباعية في الدوري الإماراتي 7 دقيقة | الوطن العربي
السوبر الإفريقي - زيارة برتغالية ضمن أبرز ما دار في مران الزمالك الأخير 26 دقيقة | كأس السوبر الإفريقي
3 دول تفوز بحق تنظيم أمم إفريقيا 2025 للمحليين 53 دقيقة | الكرة الإفريقية
بمشاركة تريزيجيه مع الريان.. فيراتي يقود العربي للفوز الأول في الدوري القطري ساعة | المحترفون
كما انفرد في الجول.. المصري يضم البنيني أتدجيكو سامادو ساعة | الدوري المصري
الإسماعيلي يكتسح الشهداء بخماسية وديا.. ويواجه الطلائع والجونة استعدادا للدوري ساعة | الدوري المصري
يوفنتوس يجدد تعاقد ثنائي الفريق ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمام أنظار عبد المنعم.. نيس يسحق سانت إيتيان بثمانية أهداف 2 بعد اعتزاله.. رسالة مؤثرة من أحمد فتحي لجمهور الأهلي 3 هندريك: تلقيت تهديدات يومية مع الأهلي.. وفترتي معه كلفتني الكثير 4 محاميهم يكشف مستجدات زيارة فتوح لأسرة الضحية.. وموقف شكوى التوأم ضد المصري