كما انفرد في الجول.. المصري يضم البنيني أتدجيكو سامادو

أعلن النادي المصري ضم البنيني أتدجيكو سامادو لتدعيم صفوف الفريق بدءا من الموسم المقبل.

أتدجيكو سامادو النادي : المصري المصري

وانضم اللاعب بعقد يمتد لمدة 3 مواسم حتى نهاية موسم 2026-27.

وكان FilGoal.com قد أشار في وقت سابق إلى إتمام المصري الاتفاق بشان أتدجيكو سامادو لاعب نادي باني جانسي ومنتخب بينين لضمه خلال فترة الانتقالات الجارية.

ويبلغ أتدجيكو سامادو من العمر 20 عاما ويلعب في خط الوسط.

نسر جديد في كتيبة خط الوسط لدينا …النسر نجم منتخب بنين أتدجيكو سامادو🦅💚#AlMasrySC pic.twitter.com/460ARvIpe6 — Al-Masry SC (@AlMasrySC) September 26, 2024

وسبق أن حظى اللاعب بفرصة الانضمام للمنتخب الأول تحت قيادة جيرنو روهر خلال التوقف الدولي الأخير.

وأعلن المصري ضم خالد الغندور ومحمد مخلوف ومحمود حمدي وكريم بامبو ومحمد هشام وخالد صبحي وأحمد القرموطي.

وبذلك أصبح البنيني ثامن صفقات الفريق البورسعيدي في سوق الانتقالات الصيفية.

ووصل المصري لدور المجموعات من الكونفدرالية بعد تفوقه بركلات الترجيح على الهلال الليبي بعد انتهاء المباراتين ذهابا وإيابا بنتيجة 3-2 لكل فريق.

ويستعد المصري لبداية مشواره في الموسم الجديد من الدوري المصري والذي من المتوقع أن يبدأ بنهاية أكتوبر المقبل.