يوفنتوس يجدد تعاقد ثنائي الفريق

الخميس، 26 سبتمبر 2024 - 20:18

كتب : FilGoal

صامويل مبانجولا

أعلن نادي يوفنتوس تجديد تعاقد البلجيكي صامويل مبانجولا حتى صيف 2028.

صامويل مبانجولا

النادي : يوفنتوس

كارلو بينسوليو

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

وتألق اللاعب الموسم الجاري بقميص الفريق الأول.

وانضم البلجيكي الشاب ليوفنتوس في صيف 2020 قادما من أندرلخت.

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وشارك مع فريق الناشئين في 5 مباريات تحت 17 عاما، ثم في 57 مباراة مع فريق الشباب وسجل 12 هدفا وصنع 5.

كما خاض 7 مباريات في دوري أبطال أوروبا للشباب.

وفي الموسم الماضي حظى بفرصة اللعب لفريق يوفنتوس الرديف الذي يشارك في الدرجة الثالثة الإيطالية وظهر في 25 مباراة.

ومع قدوم تياجو موتا خاض مبانجولا أولى مبارياته هذا الموسم في الدوري الإيطالي.

وسجل مع يوفنتوس لأول مرة بعد 23 دقيقة من المشاركة، ثم خاض بعد ذلك 4 مباريات بقميص البيانكونيري.

وارتدى قميص منتخب بلجيكا للناشئين والشباب متدرجا بين جميع فئاته.

كما أعلن يوفنتوس أيضا تجديد تعاقد الحارس كارلو بينسوليو حتى صيف 2026.

وتدرج الحارس المخضرم في صفوف يوفنتوس حتى الفريق الأول وخاض تجارب خارج الفريق وعاد من جديد في 2014.

واكتفى خلال مسيرته بارتداء قميص يوفنتوس في 6 مباريات واستقبل خلالها هدفين.

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط.

كما بدأ الفريق مشواره في دوري أبطال أوروبا بالفوز بنتيجة 3-1 على إيندهوفن.

صامويل مبانجولا كارلو بينسوليو يوفنتوس
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