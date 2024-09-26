يوفنتوس يجدد تعاقد ثنائي الفريق

أعلن نادي يوفنتوس تجديد تعاقد البلجيكي صامويل مبانجولا حتى صيف 2028.

وتألق اللاعب الموسم الجاري بقميص الفريق الأول.

وانضم البلجيكي الشاب ليوفنتوس في صيف 2020 قادما من أندرلخت.

وشارك مع فريق الناشئين في 5 مباريات تحت 17 عاما، ثم في 57 مباراة مع فريق الشباب وسجل 12 هدفا وصنع 5.

كما خاض 7 مباريات في دوري أبطال أوروبا للشباب.

وفي الموسم الماضي حظى بفرصة اللعب لفريق يوفنتوس الرديف الذي يشارك في الدرجة الثالثة الإيطالية وظهر في 25 مباراة.

Samuel Mbangula rinnova fino al 2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣ 📝 Congratulazioni ⚪️⚫️ — JuventusFC (@juventusfc) September 26, 2024

ومع قدوم تياجو موتا خاض مبانجولا أولى مبارياته هذا الموسم في الدوري الإيطالي.

وسجل مع يوفنتوس لأول مرة بعد 23 دقيقة من المشاركة، ثم خاض بعد ذلك 4 مباريات بقميص البيانكونيري.

وارتدى قميص منتخب بلجيكا للناشئين والشباب متدرجا بين جميع فئاته.

Carlo Pinsoglio ha firmato un nuovo contratto fino al 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ ✍️ Dai un po' eh! ⚪️⚫️ — JuventusFC (@juventusfc) September 26, 2024

كما أعلن يوفنتوس أيضا تجديد تعاقد الحارس كارلو بينسوليو حتى صيف 2026.

وتدرج الحارس المخضرم في صفوف يوفنتوس حتى الفريق الأول وخاض تجارب خارج الفريق وعاد من جديد في 2014.

واكتفى خلال مسيرته بارتداء قميص يوفنتوس في 6 مباريات واستقبل خلالها هدفين.

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط.

كما بدأ الفريق مشواره في دوري أبطال أوروبا بالفوز بنتيجة 3-1 على إيندهوفن.