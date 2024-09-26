كرة يد - تعرف على قائمتي الأهلي والزمالك في كأس العالم للأندية 2024

الخميس، 26 سبتمبر 2024 - 19:12

كتب : محمد سمير

كأس العالم للأندية - سوبر جلوب

أعلن الزمالك والأهلي قائمة الأسماء المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" 2024.

وتنطلق منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" في مصر بداية من يوم الجمعة 27 سبتمبر الجاري.

وتستضيف صالة العاصمة الإدارية منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري وحتى 9 أكتوبر المقبل، بعدما حصلت مصر على حق تنظيم البطولة لمدة 3 سنوات متتالية.

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وتضم البطولة 9 فرق من بينها الأهلي والزمالك، ويشارك الأهلي بصفته المستضيف، والزمالك كوصيف السوبر الإفريقي، وماجديبورج الألماني كحامل اللقب، وفيزبريم المجري عن طريق بطاقة دعوة.

وجاءت قائمة الزمالك

أحمد الأحمر – كريم هنداوي – محمود خليل "فلفل" – يوسف ناجي – أكرم يسري – بلال محمد جلال – أحمد حسام – عبد الله إمام – زياد حشاد – أحمد سامح – عمر ماجد الفولي – عمر عطية "بيبو" – عمر الوكيل "بكار" – محمد مؤمن "دودو" – مازن رضا – شادي محمود خليل – محمد طارق – يوسف علي صلاح

وجاءت قائمة الأهلي

إبراهيم المصري – ياسر سيف – سيف هاني – محسن رمضان – عمر خالد – محمد مجدي – عبد العزيز إيهاب – محمد صلاح – عبد الرحمن طه – أحمد عادل – أحمد خيري – عبد الرحمن فيصل – محمد لاشين – عمر سامي – نبيل شريف – راضي محمد – عبد الرحمن حميد – محمد إبراهيم

وجاء جدول مباريات كأس العالم للأندية كالآتي:

دور المجموعات

الجمعة 27 سبتمبر

كاليفورنيا إيجلز الأمريكي × الخليج السعودي (3 عصرا)

سيدني الأسترالي × الأهلي المصري (6:30 مساء)

توباتي البرازيلي × الزمالك المصري (9 مساء)

السبت 28 سبتمبر

فيزبريم المجري × توباتي البرازيلي (3 عصرا)

ماجديبورج الألماني × كاليفورنيا إيجلز الأمريكي (5:30 مساء)

برشلونة الإسباني × سيدني الأسترالي (8:30 مساء)

الأحد 29 سبتمبر

الخليج × ماجديبورج (3 عصرا)

الزمالك × فيزبريم (5:30 مساء)

الأهلي × برشلونة (8 مساء)

نصف النهائي - 1 أكتوبر

المباراة الأولى (5 مساء)

المباراة الثانية (8 مساء)

النهائي - 3 أكتوبر (8 مساء)

نظام البطولة

تشارك 9 فرق مقسمة على 3 مجموعات كل مجموعة تضم 3 فرق.

يتأهل متصدر ترتيب كل مجموعة بالإضافة لأفضل فريق احتل المركز الثاني لنصف النهائي.

وتواجد الأهلي والزمالك في التصنيف الثاني قبل إجراء القرعة.

ويعد برشلونة الإسباني الأكثر تتويجا باللقب برصيد 5 ألقاب، فيما فاز ماجديبورج الألماني بلقب آخر 4 نسخ.

ويعد الأهلي صاحب أفضل مشاركة مصرية باحتلال المركز الثاني في البطولة التي أقيمت في مصر عام 2007.

وسبق أن احتل الزمالك المركز الثالث في نسخة 2010 والتي استضافتها قطر.

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