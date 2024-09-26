بحضور دروجبا.. حفل كبير لإطلاق EA FC 25 في الرياض

الخميس، 26 سبتمبر 2024 - 17:57

كتب : رامي جمال

ديديه دروجبا - حفل EA FC 25

احتفلت شركة EA Sports مساء أمس الأربعاء بإطلاق نسختها الجديدة من اللعبة الشهيرة EA FC 25 في العاصمة السعودية الرياض.

جاء ذلك من خلال النسخة الأولى من المؤتمر العالمي "إف سي كلوبهاوس".

وشهد الحفل حضور أيقونة كرة القدم العالمية وأسطورة تشيلسي ومنتخب كوت ديفوار ديديه دروجبا.

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هذا بالإضافة لحضور المعلق الإماراتي الذي يتواجد بصوته في عدة نسخ من اللعبة بالإضافة إلى النسخة الجديدة فارس عوض.

وحضر الحفل المبدع الكروي الشهير علي موسى.

وشهد الحفل العديد من الأنشطة المثيرة ومباريات إف سي 25 راش وتحديات إف سي 25 ومسابقات إف سي موبايل ومباريات استعراضية بين الرياضيين واللاعبين المحترفين وغيرها من الأنشطة.

وستتوفر لعبة إي أيه سبورتس إف سي 25 للعب في 27 سبتمبر مع إمكانية الوصول المبكر من خلال نسخة ألتيميت.

وتعدّ FC25 المكان الوحيد الذي يمكنك فيه لعب دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر الأوروبي، وكأس كونميبول ليبرتادوريس، والدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الألماني، والدوري الإسباني، وكل ذلك في نفس اللعبة.

EA FC 25 دروجبا
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