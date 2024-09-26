السوبر الإفريقي - عطية الله: التتويج باللقب له أهمية مضاعفة بالنسبة لي

يأمل يحيى عطية الله لاعب الأهلي تحقيق البطولة الأولى في مسيرته مع الفريق.

ويستعد الأهلي للقاء الزمالك في كأس السوبر الإفريقي غدا الجمعة في ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقال عطية الله لموقع الأهلي الرسمي: "بعد الفوز في مباراتي جور ماهيا الكيني في مستهل مشوار الفريق في دوري الأبطال أغلقنا الصفحة تمامًا وبدأنا في الاستعداد لمواجهة الزمالك على كأس السوبر الإفريقي، وطموحنا بالتأكيد تحقيق اللقب، وجميع اللاعبين يدركون حجم المسئولية، في أتم الجاهزية لإسعاد الجمهور".

وأضاف "لم يسبق لي التتويج بكأس السوبر الإفريقي، لذلك ستكون مواجهة الأهلي ضد الزمالك القادمة لها أهمية مضاعفة بالنسبة لي من أجل الفوز بالبطولة وتحقيق اللقب".

وواصل "بعد انتهاء احتفالات تتويج الأهلي بلقب الدوري عن الموسم الماضي، مارسيل كولر المدير الفني تحدث معنا وطالبنا بإغلاق الصفحة تمامًا، والتركيز على مواجهة الزمالك، وإن شاء الله سنبذل قصارى جهدنا في تلك المباراة من أجل تحقيق البطولة".

وأكمل "الحمد لله على التوفيق في بدايتي مع الأهلي، ولا يزال ينتظرني عمل كبير مع الفريق في الموسم الجاري، وأتمنى أن أكون إضافة للفريق في كل المباريات".

وتابع "الهدف الأكبر بالنسبة إليَّ هو تحقيق اللقب الأول مع الأهلي، وإسعاد الجماهير التي ستحضر لمؤازرة اللاعبين، وسعدت كثيرًا بالإشادة التي حصلت عليها بعدما شاركت في مواجهتي، ولا يزال لدي الكثير".

وأتم "نتمنى دعمكم ومساندتكم أمام الزمالك، وإن شاء الله نفرحكم بالفوز باللقب".