غزل المحلة يضم أسامة النجار

أعلن نادي غزل المحلة عن تعاقده مع أسامة النجار لاعب المقاولون العرب.

وانتقل اللاعب ووقع على عقود انتقاله لمدة 3 سنوات إلى زعيم الفلاحين.

وتم التوقيع في حضور وليد خليل رئيس شركة غزل المحلة لكرة القدم، وتامر خليل نائب رئيس النادي والمنسق العام، ووائل حبيب مدير إدارة التخطيط والتعاقدات، وعمر سعد مدير شؤون اللاعب.

ويبلغ أسامة النجار من العمر 24 عاما، ويلعب في مركز الظهير الأيمن.

ولعب النجار في صفوف طنطا قبل الانتقال إلى المقاولون العرب.

غزل المحلة تعاقد مع احمد حكم لاعب سموحة لمدة موسم على سبيل الإعارة.

كما أتم غزل المحلة التعاقد مع محمد حمدي زكي قادما من أسوان، وجدد تعاقد مدافعه عمرو الجزار حتى صيف 2027 بالإضافة إلى محمد أشرف "بنشرقي".

واقترب غزل المحلة من التعاقد مع إبراهيم حسن لاعب البنك الأهلي في صفقة انتقال حر.