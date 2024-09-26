كأس إنتركونتيننتال - الأهلي يشارك في اجتماعات فيفا

شارك مسؤولو الأهلي في اجتماعات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عبر الفيديو استعدادا لـ كأس إنتركونتيننتال 2024.

وسيلتقي الأهلي مع نظيره العين الإماراتي يوم 29 أكتوبر المقبل بالقاهرة.

وكان على رأس المشاركين خالد مرتجي أمين صندوق النادي، وأحمد جاب الله طبيب الفريق، وهاني حسام مدير إدارة الرحلات والسفر، ونيرة علي مدير التسويق بشركة الأهلي لكرة القدم، وأحمد الطوخي مسؤول رعاية الملابس بقطاع الكرة، أثناء تواجدهم في المملكة العربية السعودية على هامش بطولة كأس السوبر الإفريقي.

ويستعد الأهلي حاليا للمشاركة في كأس السوبر الإفريقي ضد الزمالك غدا الجمعة.

وكان العين الإماراتي قد اكتسح أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بنتيجة 6-2 في اللقاء الأول من المرحلة الأولى.

نظام بطولة إنتركونتينينتال 2024

المرحلة الأولى

تقسم على دورين: لعب العين بطل دوري أبطال آسيا مع أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا.

وأقيمت المباراة على ملعب بطل آسيا.

الفائز من اللقاء الأول (العين) سيواجه الأهلي، لتحديد المتأهل إلى المرحلة الفاصلة.

المرحلة الثانية

سيلعب بطل أمريكا الجنوبية مع باتشوكا بطل أمريكا الشمالية في مباراة واحدة.

وتم تحديد إقامة المباراة في الدوحة.

المرحلة الفاصلة

سيلعب الفائز من المرحلة الأولى مع الثانية في الدوحة يوم 14 ديسمبر 2024.

المباراة النهائية

سيلعب الفائز من المرحلة الفاصلة مع ريال مدريد الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا يوم 18 ديسمبر 2024 على استاد لوسيل بالدوحة.