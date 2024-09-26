حارس سان جيرمان ينتقل إلى الدوري القطري

الخميس، 26 سبتمبر 2024 - 16:43

كتب : FilGoal

سيرخيو ريكو - باريس سان جيرمان

وصل الإسباني سيرخيو ريكو حارس باريس سان جيرمان إلى قطر من أجل الانضمام لفريق الغرافة، حسبما أعلن النادي يوم الخميس.

وأعلن الغرافة القطري وُصول حارس مرماه الجديد الإسباني سيرخيو ريكو إلى الدوحة قبل الانضمام رسميا للفريق.

وأوضح النادي القطري أن الحارس الإسباني سيخضع للكشف الطبي تمهيدا لانضمامه للغرافة.

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وينضم اللاعب إلى الغرافة في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع النادي الباريسي في صيف 2024.

يذكر أن سيرخيو ريكو تعرض لحادث أليم في 2023 أجبره على البقاء في العناية المركزة لمدة 5 أسابيع.

فبعد ساعات من التتويج بلقب الدوري الفرنسي موسم 2022-2023 مع سان جيرمان، تعرض ريكو لحادث أليم حين سقط من أعلى حصانه وتعرض لضربة قوية في رأسه نقل على إثرها إلى المستشفى.

وتعرض اللاعب لحادث عندما كان يركب حصانا في مسقط رأسه، وجاءت عربة يجرها حصان، وأصبح الحيوان متوترا وألقى سيرجيو أرضا.

وأصيب ريكو بنزيف في المخ بسبب ركل الحصان لرأسه، حسب التقارير.

البالغ من العمر 31 عاما لم يشارك في أي مباراة مع سان جيرمان في الموسمين الأخيرين.

وكان النادي الفرنسي قد ضم ريكو من إشبيلية على سبيل الإعارة في البداية، قبل أن يضمه بشكل نهائي في صيف 2020.

ريكو من ناشئي إشبيلية، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2014، وخاض معه إجمالا 170 مباراة.

ثم لعب ريكو معارا إلى فولام الإنجليزي موسم 2018\2019 على سبيل الإعارة، وشارك معه في 32 مباراة، ولم ينجح في إنقاذه من الهبوط.

وأخيرا حلت محطة باريس سان جيرمان في صيف 2019، ليلعب دور الحارس الاحتياطي لـ كيلور نافاس ثم جيانلويجي دوناروما.

سيرخيو ريكو باريس سان جيرمان الغرافة
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