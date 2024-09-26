رقم قياسي جديد.. صلاح ثالث أكثر بديل تسجيلا للأهداف في تاريخ ليفربول

واصل محمد صلاح نجم منتخب مصر تحقيق الأرقام القياسية مع ليفربول.

ويلعب صلاح في صفوف ليفربول منذ صيف 2017 قادما من روما الإيطالي.

وبحسب "thisisanfield" المختص بتغطية أخبار ليفربول، فإن صلاح بات ثالث أكثر لاعب تسجيلا للأهداف كبديل في تاريخ ليفربول بعدما سجل في شباك وست هام.

وحل صلاح بديلا أمام وست هام ليسجل في فوز الريدز بنتيجة 5-1 ضمن دور الـ32 من كأس الرابطة الإنجليزية.

وسجل صلاح 14 هدفا من مقاعد البدلاء طوال مسيرته مع ليفربول.

ويأتي النجم المصري خلف روبرتو فيرمينو لاعب ليفربول السابق وأهلي جدة السعودي الحالي، صاحب الـ 16 هدفا.

فيما يحمل ديفيد فيركلو نجم ليفربول التاريخي الرقم القياسي برصيد 18 هدفا.

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وتخطى صلاح رقم دانييل ستوريدج صاحب الـ13 هدفا، بعد أن ابتعد بالفعل عن ريان بابل وديفوك أوريجي وكلاهما سجل 12 هدفا.

وعاد صلاح للتسجيل عقب صيامه عن التهديف في 3 مباريات على التوالي، بعد التسجيل في أول 3 مباريات بالموسم.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 356 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 215 هدفا وصنع 91 هدفا.

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