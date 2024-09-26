السوبر الإفريقي - كاف يكشف النسخة الجديدة من الكأس

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عن النسخة الجديدة من كأس السوبر الإفريقي.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك مساء الجمعة ضمن نهائي كأس السوبر الإفريقي على ملعب المملكة أرينا في الرياض العاصمة السعودية.

ونشر كاف عبر حسابه الرسمي، صور الإصدار الجديد من كاس السوبر الإفريقي الذي سيتسلمه الفائز من مواجهة الأهلي والزمالك.

تلك هي المباراة الأولى على ملعب المملكة أرينا بعد تجديد الملعب وسيكون بطاقة استيعابية بنسبة 95% بحضور 25 ألف مشجع.

يذكر أن الأهلي هو بطل دوري أبطال إفريقيا، بينما الزمالك هو بطل كأس الكونفدرالية.

وكانت النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وانتصر اتحاد العاصمة الجزائري على الأهلي بنتيجة 1-0.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر الإفريقي برصيد 8 ألقاب ويليه الزمالك برصيد 4 ألقاب.

وخسر الأهلي لقب السوبر ثلاث مرات من قبل بينما خسره الزمالك مرة واحدة فقط.