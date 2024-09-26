محرز يعزز خيارات أهلي جدة أمام القادسية

يعزز النجم الجزائري رياض محرز خيارات ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة خلال المواجهة المرتقبة أمام القادسية.

ويلعب أهلي جدة أمام القادسية مساء الجمعة ضمن الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن محرز تعافى من الإصابة بالإنفلونزا التي أبعدته عن خسارة فريقه أمام الجندل 2-1 ضمن كأس الملك.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة حصل على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي للفريق بشأن تواجد محرز أمام القادسية.

أهلي جدة سيواجه القادسية مساء الجمعة المقبل، في التاسعة مساء ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

وكان محرز قد غاب عن خسارة الأهلي أمام الجندل في كبرى مفاجآت كأس ملك السعودية من دور الـ 32.

ونجح الجندل في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف واحد.

وسجل إيفان توني مهاجم منتخب إنجلترا، هدف أهلي جدة الوحيد لكنه لم يشفع للفريق بعدما سجله في الدقيقة 82.

وكان الجندل قد سجل هدفي التقدم في الدقيقتين 24 و30.

وشهد اللقاء خوض أهلي جدة المواجهة بالقوة الضاربة لكن غاب رياض محرز.

إذ شارك إدوارد ميندي وميريح ديميرال وروجر إيبانيز وفيجا وروبرتو فيرمينو وإيفان توني.

بينما شارك فرانك كيسي كبديل مع بداية الشوط الثاني.

ويحمل لقب كأس خادم الحرمين من الموسم الماضي فريق الهلال الذي فاز على النصر في النهائي بركلات الترجيح.

ونجا النصر من مفاجآت كأس السعودية بعد تحقيق فوزا قاتلا على الحزم.

وتغلب النصر على الحزم بهدفين مقابل هدف واحد.