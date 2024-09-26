حكم بالسجن على المتهم بالعنصرية ضد فينيسيوس جونيور

أصدر ريال مدريد بيانا بشأن عقوبة الشخص المتهم بالعنصرية ضد لاعبه فينيسيوس جونيور قبل نحو عام ونصف.

ويعاني ريال مدريد من تعرض لاعبه فينسيوس جونيور للهتافات العنصرية خلال بعض المباريات بالدوري الإسباني.

وجاء بيان ريال مدريد على النحو التالي:

يعلن نادي ريال مدريد أن محكمة التحقيق رقم 3 في بالما دي مايوركا أصدرت اليوم حكما بالإدانة ضد الشخص الذي وجه إهانات عنصرية إلى لاعبنا فينيسيوس جونيور من مقعده في مدرجات ملعب سون مويكس خلال مباراة مايوركا وريال مدريد في 5 فبراير 2023.

أدين المتهم بارتكاب جريمتين ضد النزاهة الأخلاقية، تفاقمتا بسبب التصرف بدوافع عنصرية، ضد فينيسيوس جونيور، وكذلك ضد اللاعب صامويل شوكويزي، الذي كان لاعبًا في فياريال في ذلك الوقت، والذي تعرض لإهانات مماثلة في ملعب سون مويكس من قبل نفس الشخص، بعد أسبوعين.

حكمت المحكمة على المتهم بالسجن لمدة عام، كما حكمت عليه بعدم دخول ملاعب كرة القدم التي تقام فيها مباريات الدوري الإسباني لمدة 3 سنوات. وقد تم تعليق عقوبة السجن بشرط أن يشارك المتهم، الذي اعتذر وأبدى ندمه برسالة موجهة إلى فينيسيوس جونيور، في برنامج المساواة في المعاملة وعدم التمييز.

هذه هي الإدانة الجنائية الثالثة التي صدرت في الأشهر الأخيرة بسبب الإهانات العنصرية التي تلقاها نجوم ريال مدريد.

من ناحية أخرى، اعتذر القاصر الذي أهان لاعبنا أوريليان تشواميني بسبب عرقه في ملعب سون مويكس، خلال مباراة مايوركا وريال مدريد في 13 أبريل 2024، وأعرب عن أسفه لسلوكه، ووافق على القيام بالأنشطة الاجتماعية والتعليمية المقترحة عليه من قبل مكتب المدعي العام في اختصاص الأحداث.

لن يتمكن من دخول الملاعب التي تقام فيها المسابقات الرسمية لمدة عام، ويجب أن يدفع العقوبات المالية المفروضة عليه بسبب سلوكه من قبل لجنة الدولة لمكافحة العنف والعنصرية وكراهية الأجانب والتعصب في الرياضة.

وسيواصل ريال مدريد، الذي لعب دور المدعي الخاص في هذه الإجراءات إلى جانب لاعبيه، العمل على حماية قيم نادينا والقضاء على أي سلوك عنصري في عالم كرة القدم والرياضة.

قبل عدة أشهر، أجهش فينيسيوس بالبكاء خلال مؤتمر صحفي بعدما تلقى 3 أسئلة متتالية عن العنصرية، في موقف أجبر كل الحاضرين على التصفيق له.

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