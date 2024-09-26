المنتخب المغربية: الركراكي يفضل الشيبي على لاعب إسبانيول

الخميس، 26 سبتمبر 2024 - 14:42

كتب : FilGoal

محمد الشيبي - بيراميدز

يحظى محمد الشيبي مدافع نادي بيراميدز بثقة مواطنه وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب.

ويستعد منتخب المغرب لخوض مباراتي إفريقيا الوسطى ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2025.

وبحسب صحيفة المنتخب المغربية، فإن الركراكي يفضل ضم الشيبي على حساب عمر الهلال لاعب إسبانيول الإسباني.

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وأوضحت التقارير ذاتها، أن على الرغم من إعجاب الركراكي بإمكانيات الهلال صاحب الـ21 عاما إلا أنه يفضل الاستعانة بخبرات الشيبي إلى جوار الثنائي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان ونصير مزراوي لاعب مانشستر يونايتد في الجانب الأيمن لمنتخب أسود الأطلس.

ويخوض منتخب المغرب مواجهتي إفريقيا الوسطى يومي 12 و15 أكتوبر ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات.

وينتظر أن يكشف وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب عن القائمة النهائية لمنتخب بلاده نهاية الأسبوع المقبل، استعدادا لملاقاة منتخب إفريقيا الوسطى.

يذكر أن أشرف داري مدافع الأهلي المنضم حديثا من بريست الفرنسي كان ضمن خيارات الركراكي خلال مواجهة ليسوتو الماضية.

وتعرض داري للإصابة في كاحل القدم خلال إجراءه عمليات الإحماء قبل مواجهة ليسوتو ليتم استبعاده من اللقاء الذي لأقيم ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس إفريقيا.

بينما خرج يحيى عطية الله لاعب الأهلي أيضا المنضم حديثا من سوتشي الروسي، من حسابات الركراكي في المباريات الأخيرة، لكنه قد يتواجد بمباراتي إفريقيا الوسطى بعد ظهوره الجيد مع الأهلي أمام جور ماهيا الكيني.

يذكر أن المغرب سيستضيف نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 وضمن المشاركة مسبقا لكنه يخوض التصفيات بغرض تحضير الفريق.

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