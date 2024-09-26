ريال مدريد يستعيد كامافينجا قبل الدربي

الخميس، 26 سبتمبر 2024 - 14:18

كتب : FilGoal

إدوارد كامافينجا

استعاد ريال مدريد لاعبه إدواردو كامافينجا بعد غياب لنحو شهر ونصف بسبب الإصابة.

وبذلك أصبح الدولي الفرنسي جاهزا لخوض مباراة دربي مدريد ضد أتليتكو مدريد الأحد المقبل.

وشارك كامافينجا في جزء من تدريبات ريال مدريد الجماعية يوم الخميس لأول مرة.

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وأوضحت شبكة ذا أثليتك أن كامافينجا سيشارك في جزء أكبر في تدريبات الجمعة.

على أن يتم تحديد ما إذا كان سينضم إلى قائمة الفريق يوم السبت.

ويحل الفريق الملكي ضيفا على أتليتكو مدريد في قمة الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

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حين أصيب كامافينجا في منتصف أغسطس الماضي، أوضحت صحيفة ماركا الإسبانية أن مدة غياب كامافينجا عن الملاعب قد تمتد إلى شهر ونصف.

كامافينجا تعرض لإصابة خلال التدريب الأخير قبل مباراة السوبر الأوروبي ضد أتالانتا، ليسقط في أرض الملعب، ويتأكد غيابه عن المباراة.

وأفاد ريال مدريد في بيان وقتها: "الفحوصات التي خضع لها كامافينجا أثبتت تعرضه لإصابة بالتواء في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليسرى".

وأضاف البيان "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

ريال مدريد إدواردو كامافينجا
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