السوبر الإفريقي - مؤتمر الشناوي: الزمالك المنافس الدائم لنا.. ونحن في حالة تركيز شديدة

الخميس، 26 سبتمبر 2024 - 14:16

كتب : حسام نور الدين

محمد الشناوي - مؤتمر صحفي

أعرب محمد الشناوي قائد الأهلي وحارس مرمى الفريق عن احترامه لفريق الزمالك قبل مواجهة القطبين في السوبر الإفريقي.

ويستضيف ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض السعودية مواجهة السوبر الإفريقي يوم 27 سبتمبرالجاري.

وقال محمد الشناوي قائد فريق الأهلي خلال المؤتمر الصحفي: "ليست هذه المرة الأولى التي تستضيف فيها السعودية مباراة الأهلي والزمالك، ودائما ما نحظى بأفضل معاملة هنا".

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وأوضح "الزمالك هو المنافس الدائم لنا، ولديه فريق كبير وجمهور محترم، وهدفنا تحقيق لقب السوبر الإفريقي وإسعاد جماهيرنا".

وتابع "بدأنا الموسم بخوض مباراتي جور ماهيا في دوري الأبطال، والآن جاهزون لخوض مواجهة السوبر الإفريقي".

وكشف الشناوي "أنصح اللاعبين دائما باحترام المنافس في أي مباراة، فما بالك بفريق بحجم الزمالك".

واختتم الشناوي تصريحاته "نحن في حالة تركيز شديدة، ولاعبي الأهلي دائما يظهرون في المواقف الصعبة".

تلك هي المباراة الأولى على ملعب المملكة أرينا بعد تجديد الملعب وسيكون بطاقة استيعابية بنسبة 95% بحضور 25 ألف مشجع.

يذكر أن الأهلي هو بطل دوري أبطال إفريقيا، بينما الزمالك هو بطل كأس الكونفدرالية.

وكانت النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وانتصر اتحاد العاصمة الجزائري على الأهلي بنتيجة 1-0.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر الإفريقي برصيد 8 ألقاب ويليه الزمالك برصيد 4 ألقاب.

وخسر الأهلي لقب السوبر ثلاث مرات من قبل بينما خسره الزمالك مرة واحدة فقط.

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