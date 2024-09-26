السوبر الإفريقي - مؤتمر عمر جابر: نسعى لإسعاد الجماهير باللقب.. والأفضلية للأوفر حظا

كشف عمر جابر لاعب فريق الزمالك عن تطلع جميع اللاعبين للتتويج بالسوبر الإفريقي أمام الأهلي من أجل إسعاد جماهيرالقلعة البيضاء.

ويستضيف ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض السعودية مواجهة السوبر الإفريقي يوم 27 سبتمبرالجاري.

ويرى عمر جابر أن الفريق الأوفر حظا هو من ستكون له الأفضلية خلال المباراة.

وقال عمر جابر خلال المؤتمر الصحفي: "لدينا مباراة كبيرة ودربي هو الأهم في العالم وليس العرب وإفريقيا فقط".

وأوضح "أتمنى أن يحالفنا التوفيق في لقاء الغد، وتكون بداية موسم قوي".

وشدد عمر جابر "الجميع ينتظر هذه المباراة، وجماهير الزمالك لها شكل خاص سواء داخل مصر أو خارجها ودائما يساند الفريق ويدعمه".

وتابع "نتطلع لحصد لقب السوبر الإفريقي من أجل إسعاد الجماهير".

واختتم عمر جابر تصريحاته "الأفضلية تكون للفريق صاحب التوفيق والحظ في هذا اليوم، لدينا تركيز وثقة في الجميع لتحقيق الهدف بالتتويج باللقب".

تلك هي المباراة الأولى على ملعب المملكة أرينا بعد تجديد الملعب وسيكون بطاقة استيعابية بنسبة 95% بحضور 25 ألف مشجع.

يذكر أن الأهلي هو بطل دوري أبطال إفريقيا، بينما الزمالك هو بطل كأس الكونفدرالية.

وكانت النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وانتصر اتحاد العاصمة الجزائري على الأهلي بنتيجة 1-0.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر الإفريقي برصيد 8 ألقاب ويليه الزمالك برصيد 4 ألقاب.

وخسر الأهلي لقب السوبر ثلاث مرات من قبل بينما خسره الزمالك مرة واحدة فقط.