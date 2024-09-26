السوبر الإفريقي - مؤتمر جوميز: التفاصيل الصغيرة ستصنع الفارق.. وموقف الجبهة اليسرى

يرى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك أن التفاصيل الصغيرة هي التي ستصنع الفارق في السوبر الإفريقي أمام الأهلي.

ويستضيف ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض السعودية مواجهة السوبر الإفريقي يوم 27 سبتمبرالجاري.

وقال جوزيه جوميز المدير الفني الزمالك عبر المؤتمر الصحفي: "سنواجه فريقا كبيرا يمتلك لاعبين كبار ومدرب كبير، والزمالك لديه لاعبيه الكبار وهدفه الفوز دائما".

وشدد جوميز "الطريقة التي نعمل بها هدفها المكسب، الجميع جاهز للقاء سواء الأساسيين أو اللاعبين البدلاء، فريق الزمالك هذا الموسم أفضل من الموسم الماضي ويمكننا الفوز باللقب".

وتابع "حاولنا خوض فترة إعداد بعد انتهاء الموسم الماضي، ولعب الفريق 4 مباريات ودية، والصفقات الجديدة دخلت في أجواء الفريق بشكل سريع ونقوم بتجهيزهم بالشكل الأمثل".

وأضاف جوميز "لاعبو الفريق يعلمون جيدا ما لهم وما عليهم وماذا سيقدمون للفريق، وسعيد بتواجدي في السعودية، وبالنسبة لطرق لعب الفريقين، فكل فريق يلعب بشكل مختلف، وغدا التفاصيل الصغيرة هي التي ستصنع الفارق".

وبسؤاله عن الجبهة اليسرى للزمالك أجاب "يمكننا أن نعتمد على عمر جابر أو أي لاعب آخر من اللاعبين الذين يجيدون في مركز الظهير الأيسر لإيقاف خطورة الجبهة اليمنى للمنافس".

وكشف جوميز "التتويج بالسوبر سيمنح لاعبي الزمالك الثقة بالتأكيد مع بداية الموسم، وهذه مباراة ببطولة ولكن ستعطي أفضلية لنا".

واختتم المدرب البرتغالي تصريحاته "الزمالك خسر في الموسم الماضي نهائي كأس مصر أمام الأهلي في السعودية، وفاز الفريق في النهاية بلقب الكونفدرالية، أغلقنا صفحة الموسم ولدينا صفحة جديدة غدا نريد أن نبدأها بالفوز".

تلك هي المباراة الأولى على ملعب المملكة أرينا بعد تجديد الملعب وسيكون بطاقة استيعابية بنسبة 95% بحضور 25 ألف مشجع.

يذكر أن الأهلي هو بطل دوري أبطال إفريقيا، بينما الزمالك هو بطل كأس الكونفدرالية.

وكانت النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وانتصر اتحاد العاصمة الجزائري على الأهلي بنتيجة 1-0.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر الإفريقي برصيد 8 ألقاب ويليه الزمالك برصيد 4 ألقاب.

وخسر الأهلي لقب السوبر ثلاث مرات من قبل بينما خسره الزمالك مرة واحدة فقط.