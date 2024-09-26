السوبر الإفريقي - ترتيبات كاف تحرم الأهلي والزمالك من خوض المران الختامي على المملكة أرينا

الخميس، 26 سبتمبر 2024 - 13:37

كتب : إبراهيم رمضان

ملعب المملكة أرينا

حرمت ترتيبات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" فريقي الأهلي والزمالك من الخوض المران الختامي على ملعب المملكة أرينا.

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ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي مساء غداً الجمعة المقبل على لقب كأس السوبر الإفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

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ويختتم فريق الزمالك، تدريباته في الثامنة مساء اليوم الخميس على ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض استعدادا لمباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي.

وكان الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز يرغب في خوض المران الختامي على ملعب المملكة أرينا الذي يستضيف المباراة.

مسؤولو "كاف" أخطروا الزمالك بصعوبة، وينطبق الأمر ذاته على الأهلي، نظراً لقيام المسؤولين على الملعب بإنهاء بعض الترتيبات والتجهيزات الخاصة بالمباراة.

بينما يخوض الأهلي مرانه الختامي بقيادة مارسيل كولر على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز.

تلك هي المباراة الأولى على ملعب المملكة أرينا بعد تجديد الملعب وسيكون بطاقة استيعابية بنسبة 95% بحضور 25 ألف مشجع.

يذكر أن الأهلي هو بطل دوري أبطال إفريقيا، بينما الزمالك هو بطل كأس الكونفدرالية.

وكانت النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وانتصر اتحاد العاصمة الجزائري على الأهلي بنتيجة 1-0.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر الإفريقي برصيد 8 ألقاب ويليه الزمالك برصيد 4 ألقاب.

وخسر الأهلي لقب السوبر ثلاث مرات من قبل بينما خسره الزمالك مرة واحدة فقط.

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