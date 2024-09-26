السوبر الإفريقي- هاني: مباراة الزمالك لا تعرف المقاييس.. وعلينا التعلم من النهائي الماضي

شدد محمد هاني لاعب الأهلي على جاهزية فريقه قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك مساء الجمعة ضمن نهائي كأس السوبر الإفريقي بملعب المملكة أرينا بالرياض العاصمة السعودية.

وقال محمد هاني لاعب الأهلي عبر صفحة النادي الرسمية: "جميع لاعبي الأهلي على قلب رجل واحد، ويفكرون فقط في الحصول على السوبر الإفريقي بغض النظر عن من سيشارك في المباراة".

وأضاف"الفريق الذي يركز فقط في الملعب ولديه أخطاء قليلة هو من سيتوج باللقب، ومباراة الزمالك ليس لها مقاييس إلا بالجهد والعرق داخل الملعب".

وشدد "علينا التعلم من خسارة كأس السوبر الإفريقي في الموسم الماضي، والجيل الحالي يمتاز بالذكاء، ولا نريد تكرار خسارة أي بطولة".

وخسرالأهلي نهائي النسخة الماضية على يد اتحاد العاصمة بهدف دون رد سجله زين الدين بلعيد من ركلة جزاء.

وأتم "هناك حالة تركيز شديدة، ومواجهة الزمالك مهمة ولا بد أن يكون هناك تركيز 100%، وكل لاعب يُنفذ دوره داخل الملعب، والروح بين جميع اللاعبين جيدة".

تلك هي المباراة الأولى على ملعب المملكة أرينا بعد تجديد الملعب وسيكون بطاقة استيعابية بنسبة 95% بحضور 25 ألف مشجع.

يذكر أن الأهلي هو بطل دوري أبطال إفريقيا، بينما الزمالك هو بطل كأس الكونفدرالية.

وكانت النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وانتصر اتحاد العاصمة الجزائري على الأهلي بنتيجة 1-0.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر الإفريقي برصيد 8 ألقاب ويليه الزمالك برصيد 4 ألقاب.

وخسر الأهلي لقب السوبر ثلاث مرات من قبل بينما خسره الزمالك مرة واحدة فقط.